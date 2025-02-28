Ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ, πολύ στενός σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρθηκε σήμερα στον αντιπρόεδρο της χώρας Τζέι Ντι Βανς ως «μελλοντικό πρόεδρο» των ΗΠΑ, σε σύντομο μηνυμα που ανήρτησε στην πλατφόρμα του X.

“Καλύτερος αντιπρόεδρος όλων των εποχών και μελλοντικός μας πρόεδρος», έγραψε ο Ίλον Μασκ αναφερόμενος στον Τζέι Ντι Βανς.

Στις 19 Φεβρουαρίου, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, στον οποίο ανήκουν οι Tesla, Space X και X, είχε και πάλι παρουσιάσει τον Τζέι Ντι Βανς ως τον «καλύτερο αντιπρόεδρο όλων των εποχών και, ελπίζουμε, μελλοντικό μας πρόεδρο» ξανά σε μήνυμά του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Από τότε που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο ο Τραμπ, ο Ίλον Μασκ προΐσταται της πολιτικής για την περικοπή των δημοσίων δαπανών που επιδιώκει η νέα αμερικανική κυβέρνηση.

Πρώην επικριτής και μετέπειτα ένθερμος υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζέι Ντι Βανς επελέγη από τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο έπειτα από την αιφνιδιαστική και ασυνήθιστη για φωνή της υποβαθμισμένης Αμερικής πορεία που διέγραψε στην αμερικανική πολιτική σκηνή. Επίσης έγινε πολύ δημοφιλής προσωπικότητα των τηλεοπτικών πλατό.

Αν και ευθυγραμμίζεται απολύτως με τις θέσεις για τη μετανάστευση και την οικονομία του προέδρου του, ο Τζέι Ντι Βανς εμφανίζεται πιο συντηρητικός σε άλλα ζητήματα, όπως η άμβλωση, τασσόμενος κατά των εξαιρέσεων από τις απαγορεύσεις ακόμη και στην περίπτωση βιασμού ή αιμομιξίας.

Τα μηνύματα του Μασκ έρχονται καθώς ο Τραμπ, ο οποίος έχει ήδη κάνει μια πρώτη θητεία στον Λευκό Οίκο από το 2017 ως το 2021, κάνει συχνά νύξεις για μια πιθανή τρίτη θητεία.

Ωστόσο ο Τραμπ στο παρελθόν έχει επίσης αφήσει να εννοηθεί ότι η εκστρατεία που τον οδήγησε ξανά στον Λευκό Οίκο θα ήταν η τελευταία του.

Η 22η τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος, η οποία επικυρώθηκε το 1951, προβλέπει ότι «κανένας δεν μπορεί να εκλεγεί πάνω από δύο φορές στη θέση του προέδρου».

Τροποποίηση του Συντάγματος προϋποθέτει τη συγκέντρωση πλειοψηφίας δύο τρίτων του Κογκρέσου, πράγμα από το οποίο απέχουν οι Ρεπουμπλικανοί, πριν από επικύρωσή της από τουλάχιστον 38 αμερικανικές πολιτείες, πράγμα μάλλον αδύνατον.

