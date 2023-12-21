Ο Τσέχος υπουργός Εσωτερικών Βιτ Ρακούσαν δήλωσε σήμερα ότι η πολύνεκρη επίθεση σε σχολή του Πανεπιστημίου του Καρόλου στην Πράγα δεν φέρεται να έχει σχέση με τη «διεθνή τρομοκρατία».

«Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι αυτό το έγκλημα συνδέεται με τη διεθνή τρομοκρατία», τόνισε ο Ρακούσαν σε δημοσιογράφους.

Περισσότεροι από 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα πυρά ενόπλου στην επίθεση, ανακοίνωσε η αστυνομία, σε νεότερο απολογισμό. «Περισσότεροι από 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 24 τραυματίστηκαν», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο αρχηγός της τσεχικής αστυνομίας Μάρτιν Βόντρασεκ.

Όπως τόνισε, ο δράστης, ο οποίος έπεσε νεκρός, ήταν φοιτητής στη σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου.

