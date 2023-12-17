Πούτιν: Θα υπάρξουν «προβλήματα» με τη Φινλανδία μετά την ένταξη στο ΝΑΤΟ

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν προειδοποίησε για «προβλήματα» με τη γειτονική Φινλανδία μετά την ένταξη της στο ΝΑΤΟ νωρίτερα φέτος, σε μια συνέντευξη που δημοσιεύθηκε στην κρατική τηλεόραση Rossiya την Κυριακή.

Η Φινλανδία, η οποία μοιράζεται σύνορα 1.340 χιλιομέτρων με τη Ρωσία, εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους. Τις τελευταίες εβδομάδες, το Ελσίνκι κατηγόρησε τη Μόσχα για «υβριδικό πόλεμο» σπρώχνοντας αιτούντες ασύλου πέρα από τα συνοριακά περάσματα, με αποτέλεσμα να κλείσουν όλα τα συνοριακά περάσματα εκτός από ένα τον περασμένο μήνα.

Η Δύση «έσυρε τη Φινλανδία στο ΝΑΤΟ. Είχαμε καμιά διαφωνία μαζί τους; Όλες οι διαφωνίες, συμπεριλαμβανομένων των εδαφικών στα μέσα του 20ου αιώνα, έχουν λυθεί εδώ και καιρό», είπε ο Πούτιν. «Δεν υπήρχαν προβλήματα εκεί, τώρα θα υπάρξουν, γιατί θα δημιουργήσουμε τη στρατιωτική περιφέρεια του Λένινγκραντ και θα συγκεντρώσουμε στρατιωτικές μονάδες εκεί».

Η Ρωσία σχεδιάζει να αναδιοργανώσει τα στρατιωτικά της τμήματα για να παράσχει περισσότερα στρατεύματα στα βορειοδυτικά. «Δεδομένης της επιθυμίας του ΝΑΤΟ να δημιουργήσει στρατιωτικό δυναμικό κοντά στα ρωσικά σύνορα… απαιτούνται αντίποινα για τη δημιουργία κατάλληλης ομάδας στρατευμάτων στη βορειοδυτική Ρωσία», δήλωσε πέρυσι ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σόιγκου.

Τα σχέδια της Ρωσίας για περαιτέρω στρατιωτικοποίηση των συνόρων έρχονται καθώς, τη Δευτέρα, η Φινλανδία θα υπογράψει αμυντικό σύμφωνο με τον αμερικανικό στρατό, επιτρέποντάς της ευρεία πρόσβαση στα μακρά σύνορα της Φινλανδίας με τη Ρωσία.

Παράλληλα, στην ίδια συνέντευξη, ο Πούτιν απέρριψε ως «ανοησίες» τα σχόλια του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ότι η Ρωσία θα επιτεθεί σε μια χώρα του ΝΑΤΟ εάν εξασφαλίσει τη νίκη στην Ουκρανία. «Η Ρωσία δεν έχει κανένα λόγο, κανένα συμφέρον – κανένα γεωπολιτικό συμφέρον, ούτε οικονομικό, πολιτικό ούτε στρατιωτικό – να πολεμήσει με τις χώρες του ΝΑΤΟ», είπε ο Πούτιν.

Οι σχέσεις των δύο χωρών, που μοιράζονται σύνορα μήκους 1.340 χιλιομέτρων, έχουν επιδεινωθεί σημαντικά από τον Φεβρουάριο του 2022 και την έναρξη της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία, η οποία οδήγησε τη Φινλανδία, η οποία ανησυχούσε για την ασφάλειά της, να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

"(Οι Δυτικοί) έσυραν τη Φινλανδία στο ΝΑΤΟ. Είχαμε οποιεσδήποτε διαφορές με τη Φινλανδία; Όλες οι διαφορές, περιλαμβανομένων των εδαφικών, επιλύθηκαν πριν από πολύ καιρό στα μέσα του 20ού αιώνα. Είχαμε τις πιο καλές, τις πιο φιλικές σχέσεις" είπε ο Ρώσος πρόεδρος.

Η Φινλανδία ανακοίνωσε την Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου, ότι κλείνει εκ νέου όλα τα συνοριακά περάσματα με τη Ρωσία, μερικές ώρες αφού είχε ξανανοίξει δύο σημεία συνοριακής διέλευσης, κατηγορώντας τη Μόσχα ότι ενορχηστρώνει μια μεταναστευτική κρίση.

Το Ελσίνκι κατηγορεί τη Μόσχα ότι αφήνει σκόπιμα να περάσουν μετανάστες στο έδαφός της, καταγγέλλοντας μια "υβριδική επίθεση" που έχει στόχο να αποσταθεροποιήσει τη Φινλανδία -- κατηγορίες που απορρίπτονται από το Κρεμλίνο.

Ψυχρός πόλεμος;

Η αποτυχία της αντεπίθεσης της Ουκρανίας αυτή τη χρονιά έχει εγείρει ερωτήματα στη Δύση και στο εσωτερικό της Ουκρανίας σχετικά με το πόσο ρεαλιστικοί είναι οι ουκρανικοί και δυτικοί στόχοι να ηττηθούν οι ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία.

Αξιωματούχοι στη Μόσχα και στη Δύση έχουν μιλήσει κατ΄επανάληψη για έναν "νέο Ψυχρό Πόλεμο" με τη Ρωσία και την Κίνα στη μία πλευρά και τη Δύση στην άλλη.

Απαντώντας σε ερώτηση πώς μπορεί να βρεθεί κοινό έδαφος με τη Δύση με δεδομένη τη ρητορική στις δύο πλευρές, ο Πούτιν είπε: "Θα πρέπει να βρουν κοινό έδαφος επειδή θα πρέπει να μας λάβουν υπόψη".

Η Δύση, είπε ο Πούτιν, απέτυχε να κατανοήσει την έκταση των αλλαγών που αναγγέλθηκαν από την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991, η οποία όπως είπε αφαίρεσε οποιαδήποτε αυθεντική ιδεολογική βάση για μια αντιπαράθεση ανάμεσα στη Ρωσία και τη Δύση.

"Είχα πράγματι μια αφελή εντύπωση", είπε ο Πούτιν, πρώην πράκτορας της KGB που ανήλθε στην εξουσία το 1999, αναφερόμενος στις εντυπώσεις που είχε για τον κόσμο το 2000.

"Η πραγματικότητα είναι πως μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, θεώρησαν πως απλώς έπρεπε να περιμένουν για λίγο για να καταστρέψουν πλήρως τη Ρωσία", είπε ο Πούτιν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.