Το Ισραήλ εξαπέλυσε σήμερα νέα πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας την ώρα που οι Ισραηλινοί ηγέτες αντιμετωπίζουν ολοένα και μεγαλύτερες πιέσεις να διαπραγματευτούν και να εξασφαλίσουν την απελευθέρωση των ομήρων που απήγαγε η Χαμάς.

Οι συγγενείς των ομήρων ενέτειναν τις εκκλήσεις τους στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για να τον ωθήσουν να συνάψει συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η Χαμάς, την ώρα που ο ισραηλινός στρατός παραδέχθηκε ότι σκότωσε "από λάθος" τρεις από τους ομήρους στον παλαιστινιακό θύλακα.

Αυτοί οι τρεις βρίσκονταν μεταξύ των περίπου 250 ομήρων που απήχθησαν από την Χαμάς στην άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσε στις 7 Οκτωβρίου στο ισραηλινό έδαφος, από την οποία έχασαν τη ζωή τους 1.140 άνθρωποι, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έχουν δώσει στη δημοσιότητα οι ισραηλινές αρχές.

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινά πλήγματα στην πόλη Ντέιρ αλ Μπάλαχ, στο κεντρικό τμήμα της Γάζας, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Χαμάς. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν επίσης ισραηλινό βομβαρδισμό στην νότια πόλη Μπάνι Σουχέιλα.

Συνολικά περίπου 18.800 άνθρωποι, εκ των οποίων γύρω στο 70% γυναίκες, παιδιά και έφηβοι, έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με τη Χαμάς, που βρίσκεται στην εξουσία στη Γάζα, από το ξέσπασμα του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, το οποίο έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση από τις ΗΠΑ, την ΕΕ και το Ισραήλ.

Οι συγγενείς των ομήρων πραγματοποίησαν εξάλλου χθες στο Τελ Αβίβ συγκέντρωση διαμαρτυρίας.

«Το αίτημά μας δεν είναι ένας αγώνας (κατά της κυβέρνησης). Είναι μια έκκληση που θα έκανε ο οποιοσδήποτε αν επρόκειτο για τον πατέρα του. Σκεφτείτε μας και κάντε τώρα ένα σχέδιο (διαπραγμάτευσης)», δήλωσε η Νόαμ Πέρι, η κόρη του ομήρου Χάιμ Πέρι κατά την διαδήλωση αυτή.

Πάνω από 100 Ισραηλινοί και ξένοι όμηροι της Χαμάς απελευθερώθηκαν σε ανταλλαγή με 240 Παλαιστίνιους κρατούμενους κατά τη διάρκεια ανθρωπιστικής κατάπαυσης του πυρός διάρκειας μιας εβδομάδας τον περασμένο μήνα, την οποία διαπραγματεύτηκε το Κατάρ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε χθες ότι «η στρατιωτική πίεση είναι απαραίτητη τόσο για την επιστροφή των ομήρων όσο και για να εξασφαλιστεί η νίκη επί των εχθρών μας».

Ωστόσο, ο Νετανιάχου φάνηκε ταυτοχρόνως να επιβεβαιώνει τρέχουσες διπλωματικές προσπάθειες στο Κατάρ για να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση κι άλλων ομήρων. «Έχουμε σοβαρές επικρίσεις για το Κατάρ, για τις οποίες υποθέτω ότι θα ακούσετε εν ευθέτω χρόνω, αλλά προς το παρόν προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε την ανάκτηση των ομήρων μας», υπογράμμισε.

Το Κατάρ επιβεβαίωσε χθες ότι «βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές (του) προσπάθειες για την ανανέωση της ανθρωπιστικής παύσης» των εχθροπραξιών.

Ωστόσο η Χαμάς δήλωσε «αντίθετη σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση για την ανταλλαγή κρατουμένων έως ότου σταματήσει τελείως η επίθεση κατά του λαού μας», σύμφωνα με μήνυμα που ανήρτησε στην εφαρμογή Telegram.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι θα μεταβεί στο Ισραήλ, το Μπαχρέιν και το Κατάρ, υπογραμμίζοντας «τη δέσμευση της Ουάσινγκτον για την ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας».

Τις τελευταίες μέρες, η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει ωθήσει τις ισραηλινές αρχές να περάσουν σε μια νέα φάση χαμηλότερης έντασης στην επιχείρησή τους στη Γάζα, προκειμένου να προστατευθούν καλύτερα οι άμαχοι.

Ο επικεφαλής των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών Νταβίντ Μπαρνέα συνάντησε εξάλλου την Παρασκευή τον πρωθυπουργό του Κατάρ Μοχάμεντ Μπεν Αμπντελραχμάν αλ Θάνι, ο οποίος είχε βοηθήσει στην διαπραγμάτευση της προηγούμενης εκεχειρίας, σύμφωνα με τον ιστότοπο πληροφόρησης Axios.

Παράλληλα η υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Κατρίν Κολονά αναμένεται σήμερα στο Ισραήλ και τη Δυτική Όχθη και στη συνέχεια στον Λίβανο τη Δευτέρα.

Το υπουργείο της καταδίκασε χθες ισραηλινό βομβαρδισμό στη Λωρίδα της Γάζας που προκάλεσε τον θάνατο αξιωματούχου του και αξίωσε να «ριφθεί άπλετο φως» στην υπόθεση.

Εκτός από τις επίσημες συναντήσεις που θα έχει, η υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας αναμένεται να συναντήσει οικογένειες Γάλλων ομήρων και να ζητήσει «νέα, άμεση και βιώσιμη ανθρωπιστική εκεχειρία» που θα οδηγήσει σε διαρκή κατάπαυση του πυρός, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση όλων των ομήρων και να καταστεί δυνατή η μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στον πληθυσμό της Γάζας, σύμφωνα με ανακοίνωση του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών.

Παράλληλα ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Ντέιβιντ Κάμερον και η ομόλογός του της Γερμανίας Αναλένα Μπέρμποκ ζήτησαν «βιώσιμη κατάπαυση του πυρός», το ταχύτερο δυνατόν, σε κοινό άρθρο γνώμης που δημοσίευσαν στους Sunday Times.

Ωστόσο οι δύο υπουργοί Εξωτερικών αντιτάχθηκαν σε «γενική και άμεση κατάπαυση του πυρός», κρίνοντας ότι η Χαμάς «πρέπει να καταθέσει τα όπλα».

«Πείνα, ασθένειες και αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα»

Λόγω των ισραηλινών βομβαρδισμών μεγάλο μέρος του παλαιστινιακού θύλακα έχει μετατραπεί σε συντρίμμια και ο ΟΗΕ υπολογίζει ότι περίπου 1,9 εκατομμύριο κάτοικοι της Γάζας έχουν εκτοπιστεί από τον πόλεμο.

Αυτήν την εβδομάδα, ο ΟΗΕ προειδοποίησε ότι η πείνα και η απελπισία ωθεί τους κατοίκους στην αρπαγή της ανθρωπιστικής βοήθειας, κάτι το οποίο εγκυμονεί τον κίνδυνο να οδηγήσει σε «κατάρρευση της δημόσιας τάξης».

«Δεν θα εκπλαγώ αν ο κόσμος αρχίσει να πεθαίνει από την πείνα ή από έναν συνδυασμό πείνας, ασθενειών και αδύναμου ανοσοποιητικού συστήματος", δήλωσε ο Φιλίπ Λαζαρινί, ο διευθυντής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (OCHA).

Η υπηρεσία του γνωστοποίησε επίσης «παρατεταμένη διακοπή επικοινωνίας» στη Γάζα από την Πέμπτη το βράδυ, η οποία συνεχίστηκε στη διάρκεια των τελευταίων 48 ωρών.

Απέναντι στην αυξανόμενη διεθνή πίεση, το Ισραήλ ανακοίνωσε το «προσωρινό» άνοιγμα νέου σημείου εισόδου για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα μέσω της μεθοριακής διάβασης του Κερέμ Σαλόμ, αλλά δεν διευκρίνισε πότε.

Στο μεταξύ οι μάχες συνεχίστηκαν χθες, με τον ισραηλινό στρατό να ανακοινώνει ότι επιτέθηκε σε δύο σχολεία, τα οποία αποτελούσαν, σύμφωνα με τον ίδιο, κρυψώνες της Χαμάς στο βόρειο τμήμα της Πόλης της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επίσης σήμερα τον θάνατο δύο στρατιωτών του, με τους οποίους ανήλθε σε 121 ο συνολικός αριθμός των Ισραηλινών στρατιωτών που έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της επίθεσης στη Γάζα στα τέλη Οκτωβρίου.

Χθες μια μητέρα και η κόρη της σκοτώθηκαν από Ισραηλινό στρατιώτη και επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν σε συγκρότημα στο οποίο στεγάζεται η μοναδική Καθολική εκκλησία της Πόλης της Γάζας, ανακοίνωσε το Λατινικό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.

Χθες επίσης δεκάδες δημοσιογράφοι παρέστησαν στην κηδεία στην Χαν Γιούνις του Σαμίρ Αμπού Ντάκα, εικονολήπτη του ειδησεογραφικού τηλεοπτικού δικτύου του Κατάρ Αλ Τζαζίρα, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

