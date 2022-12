Πούτιν: Θα συνεχίσουμε να βοηθάμε τη Λευκορωσία να αναπτύξει την πυρηνική της βιομηχανία

Μια στενότερη συνεργασία σε «στρατηγικούς τομείς που μπορούν να καθορίσουν το εγγύς μέλλον της Λευκορωσίας και της Ρωσίας» πρότεινε ο Λευκορώσος ηγέτης, Αλεξάντερ Λουκασένκο κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε σήμερα στο Μινσκ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Από την πλευρά του ο Ρώσος πρόεδρος, χαρακτήρισε μεταξύ άλλων τη Λευκορωσία ως «ο στενότερος σύμμαχος της Ρωσίας» και τόνισε ότι θα συνεχίσει να βοηθάει τη Λευκορωσία στην πυρηνική της βιομηχανία.

Παράλληλα, ο Λευκορώσος ηγέτης επισήμανε ότι η επίλυση ευαίσθητων οικονομικών ζητημάτων για τη διασφάλιση της ευημερίας των λαών τους αποτελεί προτεραιότητα για το Μινσκ και τη Μόσχα.

Putin and Lukashenka began the open part of negotiations



The two tyrants praise each other and discuss the future of "friendship". So far, there is no talk of going to war, but Putin promises Lukashenka to increase trade turnover, develop nuclear energy and cooperation in space. pic.twitter.com/FqhI2FNRZk