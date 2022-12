Ο Πούτιν στη Λευκορωσία για συνάντηση με τον Λουκασένκο - Θα τον «παρασύρει» στον πόλεμο;

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έφτασε σήμερα το μεσημέρι στο Μινσκ για να έχει συνομιλίες με τον ομόλογό του της Λευκορωσίας Αλεξάντρ Λουκασένκο, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Η επίσκεψη Πούτιν στην Λευκορωσία γίνεται ενώ το Κίεβο έχει εκφράσει φόβους ότι ο Ρώσος πρόεδρος σκοπεύει να πιέσει τον Λουκασένκο να συμμετάσχει σε μια χερσαία επίθεση που θα ανοίξει ένα νέο μέτωπο στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Επιπλέον, τις τελευταίες ημέρες στην χώρα ο στρατός πραγματοποιεί συνεχώς ασκήσεις ετοιμότητας με σενάρια πολέμου ενώ, ρωσικά στρατεύματα που έχουν αναπτυχθεί στη Λευκορωσία , στα σύνορα με την Ουκρανία, από τον Οκτώβριο ως μέρος «περιφερειακού σχηματισμού», θα αρχίσουν και εκείνα να διεξάγουν γυμνάσια.

Fears Belarus will be drawn into Ukraine war as Putin meets Lukashenko

Η ρωσική κρατική τηλεόραση έδειξε τον Πούτιν να κατεβαίνει από το αεροπλάνο πριν τον υποδεχτούν θερμά ο ίδιος ο Λουκασένκο και μια επιτροπή υποδοχής στην άσφαλτο του αεροδρομίου.

Lukashenko personally meets Putin at the airport in Minsk.



Putin visited Belarus for the first time since June 2019.



Presumably, he arrived to persuade Lukashenko about direct involvement in the war