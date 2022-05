Οι φήμες για την υγεία του Βλάντιμιρ Πούτιν φουντώνουν για άλλη μια φορά.

Ο Ρώσος πρόεδρος εθεάθη να κουτσαίνει και να κάθεται στην καρέκλα του με μια κουβέρτα κατά τις εκδηλώσεις για την Ημέρας της Νίκης στην Κόκκινη Πλατεία, ενώ μάλιστα τώρα άνοιξε μέχρι και μια συζητήση περί διαδοχής του.

Συγκεκριμένα όπως γράφει το περιοδικό «Newsweek», κυκλοφόρησε βίντεο στο Twitter στο οποίο Πούτιν μιλά σε έναν άνδρα κατά τη διάρκεια της παρέλασης, ο οποίος πιστεύεται πως είναι ο αντικαταστάτης του.

#KREMLIN #May9th: The young man with whom #Putin had a long & frank conversation on Red Square is the head of the presidential administration department, Dmitry Kovalev (unconfirmed at this time). Rumors immediately began to swirl that he could be Putin's hand-picked #successor. pic.twitter.com/KIHXb8v2Iy