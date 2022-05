Ο Ρώσος πρόεδρος θέλει να μεταφέρει τον πόλεμο πέρα από το Ντονμπάς, στην Υπερδνειστερία, εκτίμησε σήμερα η επικεφαλής των Υπηρεσιών Πληροφοριών των ΗΠΑ, Άβριλ Χέινς, σε δηλώσεις της στον Τύπο.

#BREAKING Putin determined to take war beyond Donbas to Transnistria: US intelligence chief pic.twitter.com/DUrWKJXnmN — AFP News Agency (@AFP) May 10, 2022

Η ίδια διατύπωσε επίσης την εκτίμηση ότι ο Πούτιν θα επιβάλει στρατιωτικό νόμο στην Ρωσία, προκειμένου να ενισχύσει τις στρατιωτικές του προσπάθειες και ότι η Μόσχα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα σε περιπτώση υπαρξιακής απειλής.

#BREAKING Putin to use nuclear weapons only if Russia faces 'existential threat': US intelligence chief pic.twitter.com/F9dU8dWmHC — AFP News Agency (@AFP) May 10, 2022

Σύμφωνα με την Χέινς, η Ρωσία προετοιμάζεται για μια μακρά σύγκρουση στην Ουκρανία και μια ρωσική νίκη στο Ντονμπάς στα ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας μπορεί να μην τερματίσει τον πόλεμο.

«Εκτιμούμε ότι ο πρόεδρος Πούτιν προετοιμάζεται για έναν παρατεταμένο πόλεμο στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια του οποίου εξακολουθεί να σκοπεύει να επιτύχει στόχους πέρα από το Ντονμπάς», είπε η Χέινς στους νομοθέτες.

Πρόσθεσε ότι ο Πούτιν υπολόγιζε ότι η αποφασιστικότητα της Δύσης θα αποδυναμωνόταν με την πάροδο του χρόνου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

