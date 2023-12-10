Πούτιν και Αλ Σίσι δεσμεύονται να συνεχίσουν τις προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο αιγύπτιος ομόλογός του Άμπντελ Φάταχ ας Σίσι δεσμεύθηκαν χθες Σάββατο να συνεργαστούν προκειμένου να συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο του Ισραήλ με τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της προεδρίας στο Κάιρο.

Οι κ.κ. Σίσι και Πούτιν συζήτησαν τις εξελίξεις στην περιοχή, ειδικά την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τον Άχμεντ Φάχμι.

«Συμφώνησαν να συνεχίσουν να ενεργούν (...) προκειμένου να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός, τονίζοντας την επιτακτική ανάγκη η διεθνής κοινότητα να αναλάβει τις ευθύνες της ως προς αυτό», σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου —συνταγμένη στα αγγλικά— που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον εκπρόσωπο της αιγυπτιακής προεδρίας Φάχμι.

Η συνδιάλεξη των προέδρων ακολούθησε την αποτυχία της προσπάθειας να εγκριθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σχέδιο απόφασης που καλούσε να κηρυχθεί άμεσα ανθρωπιστική εκεχειρία, αφού άσκησαν βέτο οι ΗΠΑ.

Η Αίγυπτος —η πρώτη αραβική χώρα που υπέγραψε συμφωνία ειρήνης με το Ισραήλ (1979), ανησυχεί για το ενδεχόμενο μαζικής εξόδου Γαζαίων και την υποδοχή εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων. Ο πρόεδρος Σίσι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι εναντιώνεται στον εξαναγκαστικό εκτοπισμό Παλαιστινίων στην έρημο του Σινά — κάτι που προτείνουν ορισμένοι ισραηλινοί πολιτικοί, αν και δεν είναι διακηρυγμένος στόχος της κυβέρνησης.

Ο πόλεμος ρίχνει βαριά σκιά στις προεδρικές εκλογές που αρχίζουν να διεξάγονται σήμερα στην Αίγυπτο. Οι περισσότεροι πολιτικοί παρατηρητές προεξοφλούν πως ο πρόεδρος Σίσι θα εξασφαλίσει τρίτη συναπτή θητεία, παρά την εντεινόμενη δυσαρέσκεια για τα οικονομικά προβλήματα της χώρας.

Ο στρατάρχης ε.α., άλλοτε αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας, κυβερνά την Αίγυπτο αφότου ο εκλεγμένος πρόεδρος Μοχάμεντ Μούρσι (2012-2013) ανατράπηκε με στρατιωτικό πραξικόπημα. Εξελέγη πρόεδρος το 2014, επανεξελέγη το 2018.Πούτο

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

