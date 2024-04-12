Ήταν η πιο θεαματική σύλληψη και η μεγαλύτερη επιτυχία των διωκτικών αρχών στον αγώνα για την πάταξη της τρομοκρατίας, εδώ και πολλές δεκαετίες: στις 26 Φεβρουαρίου η γερμανική αστυνομία, αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες, εντόπισε και συνέλαβε την 65χρονη Ντανιέλα Κλέτε, πρώην μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης «Φράξια Κόκκινος Στρατός» (RAF), που ευθύνεται για δεκάδες δολοφονίες και επιθέσεις μέχρι και τη δεκαετία του '90.

Στο διαμέρισμα της Κλέτε, στη συνοικία Κρόιτσμπεργκ του Βερολίνου, βρέθηκε ένα ολόκληρο οπλοστάσιο (μπαζούκα, πιστόλια και τυφέκια Καλάσνικοφ), καθώς και ποσό 40.000 ευρώ σε μετρητά. Φαίνεται όμως ότι έγιναν και λάθος χειρισμοί κατά την έφοδο της αστυνομίας, η οποία επέτρεψε στην Κλέτε «να πάει στην τουαλέτα», με αποτέλεσμα εκείνη να ειδοποιήσει εγκαίρως μέσω κινητού τηλεφώνου τον επίσης καταζητούμενο Μπούρχαρντ Γκάρβεγκ. Έκτοτε ο Γκάρβεγκ έχει εξαφανιστεί από το Βερολίνο, ενώ το ίδιο συμβαίνει και με τον Ερνστ Φόλκερ Στάουμπ, έναν ακόμη καταζητούμενο από την τελευταία γενιά τρομοκρατών της RAF.

O επικεφαλής της Εγκληματολογικής Υπηρεσίας της Κάτω Σαξονίας, Φρίντο ντε Βρις, εμφανίζεται παρά ταύτα αισιόδοξος για τη σύλληψή τους. «Δεν μπορώ να φανταστώ ότι αυτή τη στιγμή κοιμούνται ήσυχοι» δηλώνει ο ίδιος στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa). «Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να συλλάβουμε τον κ. Γκάρβεγκ και τον κ. Στάουμπ».

Θα «μιλήσουν» τα ευρήματα της αστυνομίας;

Οι διωκτικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει ότι ένα από τα πιστόλια που βρέθηκαν στο διαμέρισμα της Κλέτε είχε κλαπεί από οπλοπωλείο στον οικισμό Μάξντορφ της Ρηνανίας το 1984. Σύντομα ελπίζουν να αντλήσουν περισσότερες πληφορορίες. Ακόμη και σήμερα η αστυνομία δεν γνωρίζει ποιοι ήταν οι εκτελεστές και ποια όπλα χρησιμοποιήθηκαν στις τρομοκρατικές επιθέσεις της RAF.

Η αποκαλούμενη «τελευταία γενιά» της RAF -στην οποία ανήκουν οι Κλέτε, Γκάρβεγκ και Στάουμπ- βαρύνεται με δέκα δολοφονίες που έγιναν από το 1984 μέχρι το 1993. Μεταξύ των θυμάτων ήταν ο Άλφρεντ Χέερχαουζεν, πρόεδρος της τράπεζας Deutsche Bank, καθώς και ο Ντέτλεφ Κάρστεν Ροβέντερ, επικεφαλής της «Τρόιχαντ», της υπηρεσίας για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας στην πρώην Ανατολική Γερμανία. Για την RAF ήταν δύο χαρακτηριστικοί εκπρόσωποι ενός μισητού καπιταλιστικού κράτους.

Μία ιστορία που αρχίζει στη δεκαετία του '60

Τρεις γενιές αριστερών τρομοκρατών σημάδεψαν τη μεταπολεμική ιστορία της Ομοσπονδιακής Γερμανίας. Η πρώτη εμφάνιση της RAF γίνεται στον απόηχο φοιτητικών κινητοποιήσεων στα τέλη της δεκαετίας του '60, με στόχο την αντικαπιταλιστική επανάσταση και τον τερματισμό του πολέμου στο Βιετνάμ. Στη Φρανκφούρτη εκδηλώνονται διαδοχικές εμπρηστικές επιθέσεις σε πολυκαταστήματα, για τις οποίες συλλαμβάνονται ο Αντρέας Μπάαντερ και η Γκούντρουν Ένσλιν. Αυτή ήταν η πρώτη γενιά τρομοκρατών της RAF.

Η δεύτερη γενιά δραστηριοποιείται στα μέσα της δεκαετίας του '70 και επιχειρεί να εκβιάσει την απελευθέρωση φυλακισμένων μελών της οργάνωσης με τις δολοφονίες του γενικού εισαγγελέα Ζίγκφριντ Μπούμπακ και του προέδρου της Ένωσης Εργοδοτών Χανς Μάρτιν Σλάιερ. Η τρίτη και τελευταία γενιά είναι η πιο «αινιγματική», καθώς φέρεται να έδρασε μέχρι την αυτοδιάλυση της RAF το 1998, χωρίς να έχει ακόμη εντοπιστεί. Εικάζεται ότι και στα επόμενα χρόνια μέλη της συμμετείχαν σε ληστείες τραπεζών και χρηματαποστολών, ώστε να εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους στην παρανομία.

Γιατί χρειάστηκαν τόσα πολλά χρόνια, μέχρι να επανέλθει η RAF στο στόχαστρο; Μιλώντας στην DW ο Κόνσταντιν φον Νοτς, εκπρόσωπος των συγκυβερνώντων Πρασίνων για θέματα εσωτερικής πολιτικής, υποστηρίζει ότι οι διωκτικές αρχές «δεν έπαιρναν και πολύ στα σοβαρά τον κίνδυνο της τρομοκρατίας», καθώς είχαν τερματιστεί οι δολοφονικές επιθέσεις, ενώ «τα υπόλοιπα αδικήματα γίνονταν για την οικονομική επιβίωση των δραστών, με τις αρχές να αποκλείουν πολιτικά κίνητρα». Ακόμη και η επικήρυξη των Κλέτε, Γκάρβεγκ και Στάουμπ γίνεται με πολύ παλαιές φωτογραφίες τους, ωσάν και οι τρεις να έχουν εξαφανιστεί από προσώπου γης.

Αλλόκοτες «εκδηλώσεις συμπαράστασης»

Μετά τη σύλληψή της, τον Φεβρουάριο, η Ντανιέλα Κλέτε οδηγήθηκε στις γυναικείες φυλακές της πόλης Βέχτα, στην Κάτω Σαξονία. Το κελί της επιτηρείται με κάμερες επί 24 ώρες το 24ωρο. Παραμένει απομονωμένη από άλλες κρατούμενες, ενώ σιωπά για τις κατηγορίες που της αποδίδονται, όπως έκαναν στο παρελθόν και πολλά άλλα μέλη της RAF.

Μετά τη σύλληψή της, δεν έλειψαν οι εκδηλώσεις συμπαράστασης για την Ντανιέλα Κλέτε. Στις 9 Μαρτίου περίπου 600 «αλληλέγγυοι» συκεντρώθηκαν μπροστά στο σπίτι της στο Βερολίνο, αν και η ίδια είχε ήδη μεταφερθεί στη φυλακή. Ακολούθησε μία ακόμη συγκέντρωση συμπαράστασης στις 17 Μαρτίου, έξω από τις φυλακές της Βέχτα. Νέα συγκέντρωση προγραμματίζεται για την επόμενη εβδομάδα. Για τον Κόνσταντιν φον Νοτς όλα αυτά αποτελούν ένδειξη ότι δεν έχουν εκλείψει οι οπαδοί της ακραίας αριστερής ιδεολογίας. «Τα ευρήματα στο σπίτι της κατηγορούμενης, αλλά και οι εκδηλώσεις συμπαράστασης από ακραία αριστερά στοιχεία αποδεικνύουν ότι ο κίνδυνος από την τρίτη γενιά της RAF δεν έχει παρέλθει», λέει ο πολιτικός των Πρασίνων.

Η RAF ευθύνεται για τουλάχιστον 33 δολοφονίες στην περίοδο 1971-1993. Μέχρι την αυτοδιάλυσή της, το 1998, περίπου 500 άτομα είχαν καταδικαστεί για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση και άλλα 1.000 για στήριξη ή παροχή βοήθειας. 26 μέλη της RAF είχαν αρχικά καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη, ωστόσο μερικά από αυτά έχουν αποφυλακιστεί και πάλι. Παράδειγμα αποτελεί ο Κρίστιαν Κλαρ, από τους πρωτεργάτες της RAF στη δεκαετία του '70, ο οποίος αποφυλακίστηκε το 2008, έχοντας εκτίσει ποινή φυλάκισης 26 ετών. Μέχρι στιγμής δεν έχει αποκηρύξει το παρελθόν του.

Πηγή: DW - Γιάννης Παπαδημητρίου

