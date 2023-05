Η μεγάλη απομόνωση του Πούτιν την Ημέρα της Νίκης: Ποιοι -λίγοι- ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά του

Η Ημέρα της Νίκης συμβολίζει την ήττα των ναζιστικών δυνάμεων από τους συμμάχους και ουσιαστικά την απαρχή της λήξης του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Μία ημέρα που δίνει το στίγμα της νέας εποχής, ενός κόσμου που δεν θα επιλύει τις διαφορές του με τα όπλα, αλλά με τη διπλωματία, τη λογική και τη σύνεση. Εκείνη την εποχή, οι ρωσικές δυνάμεις πρωταγωνίστησαν στον πόλεμο κατά του Άξονα. Σχεδόν 80 χρόνια μετά, η Ρωσία δείχνει να έχει μεταβεί στην άλλη όχθη του ποταμού και να απειλεί τον κόσμο με έναν παγκόσμιο πόλεμο, οι καταστροφικές συνέπειες του οποίου θα ήταν δεδομένες.

Οι φετινές εορταστικές εκδηλώσεις της 9ης Μαΐου στη Μόσχα διεξήχθησαν στη σκιά του πολέμου στην Ουκρανίας. Έναν και πλέον χρόνο μετά την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία, ο Ρώσος πρόεδρος δείχνει πιο απομονωμένος από ποτέ. Η μέχρι πρότινος μεγάλη γιορτή των συμμαχικών δυνάμεων εναντίον του Άξονα, η απελευθέρωση της Ευρώπης από τον ζυγό των Ναζί, έχασε την αίγλη της, καθώς διεξάγεται στην πρωτεύουσα της χώρας που πλέον απειλεί τον κόσμο.

Χαρακτηριστική είναι η φετινή εικόνα των εκδηλώσεων. Στη Μόσχα έσπευσαν μόνο οι ηγέτες των χωρών εκείνων που πρόσκεινται στην επιρροή του Κρεμλίνου. Και ενώ στο πρόσφατο παρελθόν, η πρωτεύουσα της Ρωσίας γινόταν το κέντρο μίας παγκόσμιας σύναξης ηγετών, αυτή τη φορά, ο Πούτιν υποδέχθηκε μόλις επτά ηγέτες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά του. Καζακστάν, Ουζμπεκιστάν, Κιργιστάν, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν, Λευκορωσία και Αρμενία ήταν οι μοναδικές που εκπροσωπήθηκαν σε αυτή τη μεγάλη γιορτή για την 9η Μαΐου, ημερομηνία συνυφασμένη με την ήττα των ναζιστικών δυνάμεων του Αδόλφου Χίτλερ.

Ανάλογη εικόνα «παρακμής» και στην παρέλαση. Τα προηγούμενα χρόνια, δεκάδες ρωσικά τανκς διέσχιζαν την πλατεία και νέα όπλα έκαναν την εμφάνισή τους. Φέτος, η παρέλαση περιορίστηκε στα... βασικά, με ένα τανκ τ-34 της εποχής του Β' Παγκοσμίου να συμβολίζει τη μάχη που έγινε πριν πολλές δεκαετίες. Ταυτόχρόνα, όμως, να θυμίζει σε όλους ότι πόλεμος στην Ουκρανία βρίσκεται σε εξέλιξη και ότι η Ρωσία «ζορίζεται» σε επίπεδο εξοπλισμού, χωρίς περίσσιες δυνάμεις για παρελάσεις και επιδείξεις.

Στην ομιλία του, ο Πούτιν αρκέστηκε για μία ακόμη φορά στο αφήγημά του, κατηγορώντας τη Δύση ότι προκάλεσε τον πόλεμο και ότι βρίσκεται πίσω από την κυβέρνηση του Κιέβου.

«Θέλουμε ένα ειρηνικό μέλλον», υποστήριξε ο Ρώσος πρόεδρος, εκτιμώντας ότι «εναντίον της πατρίδας μας εξαπολύθηκε πραγματικός πόλεμος». «Είμαστε περήφανοι για τα μέλη της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» διεμήνυσε ο Πούτιν, καλώντας τον κόσμο να μην ξεχάσει «ποιοι νίκησαν τους ναζί».



Ανέφερε ταυτόχρονα ότι «για τη Ρωσία δεν υπάρχουν εχθρικοί λαοί ούτε στη δύση ούτε στην ανατολή». «Οι μάχες που καθορίζουν τη μοίρα της χώρας μας έγιναν πάντα ιερές. Είμαστε περήφανοι για τα μέλη της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης, για όλους όσους πολεμούν στην πρώτη γραμμή. Δεν υπάρχει πιο σημαντικό πράγμα τώρα από το μαχητικό σας έργο. Το μέλλον του κράτους μας και του λαού μας εξαρτάται από εσάς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Πούτιν δήλωσε ότι «σήμερα ο πολιτισμός βρίσκεται σε σημείο καμπής» και «ένας πραγματικός πόλεμος έχει εξαπολυθεί κατά της μητέρας πατρίδας». «Αλλά νικήσαμε την τρομοκρατία, θα προστατεύσουμε τους κατοίκους του Ντονμπάς, θα εγγυηθούμε την ασφάλειά μας. Δεν υπάρχουν μη φιλικές χώρες για εμάς, οποιαδήποτε ιδεολογία ανωτερότητας είναι εγκληματική. Αλλά οι ελίτ της δυτικής παγκοσμιοποίησης μιλούν για τον "εξαιρετισμό" τους, σπέρνουν τη ρωσοφοβία, διαδίδουν αξίες που στρέφονται ενάντια σε αυτό που κάνει έναν άνθρωπο άνθρωπο», είπε ο Ρώσος πρόεδρος.



Ο Πούτιν χαρακτήρισε ως έγκλημα την κατεδάφιση μνημείων των Σοβιετικών στρατιωτών σε πολλές χώρες, μιλώντας για τη «δημιουργία μιας ναζιστικής λατρείας». Όπως είπε, «η βεβήλωση μιας γενιάς νικητών είναι επίσης έγκλημα». «Θέλουν την καταστροφή της Ρωσικής Ομοσπονδίας, διαγράφουν τα αποτελέσματα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. «Ο ουκρανικός λαός είναι όμηρος του πραξικοπήματος και του καθεστώτος που βρίσκεται στα χέρια της Δύσης», δήλωσε ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Ολοκλήρωσε την ομιλία του με τα λόγια: «Για τη Ρωσία, για τις γενναίες ένοπλες δυνάμεις μας, για τη Νίκη. Ζήτω!» αφότου ακούστηκε ο ύμνος της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Λίγο νωρίτερα είχε ξεκινήσει στη Μόσχα η παρέλαση χιλιάδων στρατιωτών υπό το βλέμμα του Πούτιν αλλά και άλλων μελών της ρωσικής πολιτικής ελίτ, κατά τη σημερινή επέτειο που γιορτάζεται η νίκη της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η ετήσια στρατιωτική παρέλαση των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων γίνεται στην Κόκκινη Πλατεία στη Μόσχα, σε μία επίδειξη στρατιωτικής ισχύος.

Ο Πούτιν περπάτησε από το Κρεμλίνο ως την Κόκκινη Πλατεία για να παρακολουθήσει την παρέλαση στην οποία συμμετέχουν στρατιωτικοί κρατώντας σημαίες της Ρωσίας και της Σοβιετικής Ένωσης.

Τέλος, ο Πούτιν ζήτησε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη στη μνήμη των θυμάτων του Β Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ ένα ρολόι ακουγόταν να χτυπά δυνατά το κάθε δευτερόλεπτο. Η Σοβιετική Ένωση έχασε τουλάχιστον 20 εκατομμύρια ανθρώπους στον πόλεμο.

Κίεβο: «Παρέλαση των δολοφόνων»

«Ψέματα, παρέλαση και... Πούτιν με συνεργούς και παρατηρητές στις κερκίδες της υποκρισίας... Πριν συγκεντρωθεί για την ‘’παρέλαση των δολοφόνων’’ του Κρεμλίνου, η Ρωσία εκτόξευσε 25 πυραύλους κρουζ (15 από αυτούς στο Κίεβο) σε ειρηνικές πόλεις της Ουκρανίας τη νύχτα. Σε μια σατανική προσπάθεια ‘’απελευθέρωσης’’ πολιτών από τη ζωή, την ελευθερία και τα σπίτια τους» αναφέρει σε μήνυμά του στο Twitter ο σύμβουλος του προέδρου Ζελένκσι Μιχαΐλο Ποντολιάκ.

