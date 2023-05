Ζελένσκι: Απαράδεκτοι οι ευρωπαϊκοί περιορισμοί στις εξαγωγές σιτηρών

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε την ΕΕ να επισπεύσει τις παραδόσεις πυρομαχικών και να άρει τους «απαράδεκτους» και «σκληρούς» ευρωπαϊκούς περιορισμούς στις ουκρανικές εξαγωγές σιτηρών, με τα αιτήματα αυτά να απευθύνονται στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατά την διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου.

Αναφορικά με τα πυρομαχικά, ο Ζελένσκι ευχαρίστησε την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την ευρωπαϊκή απόφαση να παρασχεθούν «ένα εκατομμύριο οβίδες» αλλά επέμενε στην αναγκαιότητα να παραδοθούν πιο γρήγορα. «Τις έχουμε ήδη ανάγκη στο πεδίο της μάχης», δήλωσε.

Αναφορικά με τα ουκρανικά σιτηρά, επανέφερε στο τραπέζι το θέμα των ευρωπαϊκών περιορισμών στις εξαγωγές.

«Κάθε περιορισμός στις εξαγωγές μας είναι απολύτως απαράδεκτος τώρα διότι ενισχύει τις δυνατότητες του (Ρώσου) επιτιθέμενου», δήλωσε ο Ζελένσκι ενώπιον δημοσιογράφων.

«Αναμένουμε από την ΕΕ την άρση όλων των περιορισμών το συντομότερον δυνατόν», συνέχισε, λέγοντας ότι τα μέτρα είναι σκληρά και έχουν χαρακτήρα προστατευτισμού.

«Εν καιρώ πολέμου, δεν μπορούν παρά να απογοητεύουν», είπε, στοχοθετώντας έτσι τις πέντε χώρες που αφορά αυτό –την Πολωνία, την Σλοβακία, την Ουγγαρία, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

Εδώ και πολλές εβδομάδες, επικρατεί τεταμένο κλίμα μεταξύ του Κιέβου και των χωρών αυτών.

Υπενθυμίζεται ότι οι 27 ανέστειλαν τον Μάιο του 2022, για ένα χρόνο, τους τελωνειακούς δασμούς στα ουκρανικά προϊόντα και οργανώθηκαν για να επιτρέψουν στο Κίεβο να εξαγάγει τα σιτηρά του, καθώς η εισβολή στη χώρα από τη Ρωσία παρέλυσε τις μεταφορές στη Μαύρη Θάλασσα.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ενωση να αποφασίσει την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανίας υποδεχόμενος στο Κίεβο την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σήμερα Ημέρα της Ευρώπης. «Ηρθε η στιγμή εδώ και καιρό να άρουμε την τεχνητή πολιτική αβεβαιότητα στις σχέσεις ανάμεσα στην Ουκρανία και την Ευρωπαϊκή Ενωση. Ηρθε η στιγμή να ληφθεί θετική απόφαση σχετικά με την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων», είπε.

Στο πλευρό του Ζελένσκι, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαρακτήρισε από την πλευρά της την κατάσταση «δύσκολη».

«Η άμεση προτεραιότητα είναι τώρα η διαμετακόμιση των σιτηρών να γίνεται με διαφανή τρόπο και με τη δυνατότερη χαμηλή τιμή από την Ουκρανία προς την ΕΕ», δήλωσε. «Αυτό απαιτεί πολύ στενή συνεργασία μεταξύ των διαφορετικών συμμετεχόντων», συνέχισε η φον ντερ Λάιεν, ανακοινώνοντας την εφαρμογή μιας «πλατφόρμας συντονισμού».

