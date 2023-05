Πούτιν στην Ημέρα της Νίκης: Εξαπολύθηκε πραγματικός πόλεμος εναντίον μας - Μην ξεχνάτε ποιοι νίκησαν τους ναζί - Βίντεο

Το μέλλον του ρωσικού κράτους εξαρτάται από τους συμμετέχοντες στην «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» δήλωσε την Τρίτη ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά την ομιλία του για την Ημέρα της Νίκης. Όλη η χώρα συσπειρώθηκε για να στηρίξει τους ήρωες, «όλοι είναι έτοιμοι να βοηθήσουν» και να προσευχηθούν για αυτούς, ανέφερε.

Η παρέλαση της Ημέρας της Νίκης (το τέλος του Β’ παγκοσμίου Πολέμου γίνεται σήμερα στη Μόσχα, ενώ ο πόλεμος με την Ουκρανία μαίνεται και οι αντίστοιχες παραδοσιακές επετειακές εκδηλώσεις για τη σοβιετική νίκη επί της ναζιστικής Γερμανίας, ακυρώθηκαν σε πολλές ρωσικές πόλεις.

«Θέλουμε ένα ειρηνικό μέλλον», υποστήριξε ο Ρώσος πρόεδρος, εκτιμώντας ότι «εναντίον της πατρίδας μας εξαπολύθηκε πραγματικός πόλεμος». «Είμαστε περήφανοι για τα μέλη της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» διεμήνυσε ο Πούτιν, καλώντας τον κόσμο να μην ξεχάσει «ποιοι νίκησαν τους ναζί».



Ανέφερε ταυτόχρονα ότι «για τη Ρωσία δεν υπάρχουν εχθρικοί λαοί ούτε στη δύση ούτε στην ανατολή». «Οι μάχες που καθορίζουν τη μοίρα της χώρας μας έγιναν πάντα ιερές. Είμαστε περήφανοι για τα μέλη της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης, για όλους όσους πολεμούν στην πρώτη γραμμή. Δεν υπάρχει πιο σημαντικό πράγμα τώρα από το μαχητικό σας έργο. Το μέλλον του κράτους μας και του λαού μας εξαρτάται από εσάς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Πούτιν δήλωσε ότι «σήμερα ο πολιτισμός βρίσκεται σε σημείο καμπής» και «ένας πραγματικός πόλεμος έχει εξαπολυθεί κατά της μητέρας πατρίδας». «Αλλά θα νικήσουμε την τρομοκρατία, θα προστατεύσουμε τους κατοίκους του Ντονμπάς, θα εγγυηθούμε την ασφάλειά μας. Δεν υπάρχουν μη φιλικές χώρες για εμάς, οποιαδήποτε ιδεολογία ανωτερότητας είναι εγκληματική. Αλλά οι ελίτ της δυτικής παγκοσμιοποίησης μιλούν για τον "εξαιρετισμό" τους, σπέρνουν τη ρωσοφοβία, διαδίδουν αξίες που στρέφονται ενάντια σε αυτό που κάνει έναν άνθρωπο άνθρωπο», είπε ο Ρώσος πρόεδρος.



Ο Πούτιν χαρακτήρισε ως έγκλημα την κατεδάφιση μνημείων των Σοβιετικών στρατιωτών σε πολλές χώρες, μιλώντας για τη «δημιουργία μιας ναζιστικής λατρείας». Όπως είπε, «η βεβήλωση μιας γενιάς νικητών είναι επίσης έγκλημα». «Θέλουν την καταστροφή της Ρωσικής Ομοσπονδίας, διαγράφουν τα αποτελέσματα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. «Ο ουκρανικός λαός είναι όμηρος του πραξικοπήματος και του καθεστώτος που βρίσκεται στα χέρια της Δύσης», δήλωσε ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Ολοκλήρωσε την ομιλία του με τα λόγια: «Για τη Ρωσία, για τις γενναίες ένοπλες δυνάμεις μας, για τη Νίκη. Ζήτω!» αφότου ακούστηκε ο ύμνος της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Λίγο νωρίτερα είχε ξεκινήσει στη Μόσχα η παρέλαση χιλιάδων στρατιωτών υπό το βλέμμα του Πούτιν αλλά και άλλων μελών της ρωσικής πολιτικής ελίτ, κατά τη σημερινή επέτειο που γιορτάζεται η νίκη της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η ετήσια στρατιωτική παρέλαση των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων γίνεται στην Κόκκινη Πλατεία στη Μόσχα, σε μία επίδειξη στρατιωτικής ισχύος.

Ο Πούτιν περπάτησε από το Κρεμλίνο ως την Κόκκινη Πλατεία για να παρακολουθήσει την παρέλαση στην οποία συμμετέχουν στρατιωτικοί κρατώντας σημαίες της Ρωσίας και της Σοβιετικής Ένωσης.

Τέλος, ο Πούτιν ζήτησε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη στη μνήμη των θυμάτων του Β Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ ένα ρολόι ακουγόταν να χτυπά δυνατά το κάθε δευτερόλεπτο.

