Η Κίνα αναφέρει ότι δεν έχει εντοπίσει κανένα νέο ή ασυνήθιστο παθογόνο που να συνδέεται με την αύξηση των κρουσμάτων πνευμονικών νόσων στο βόρειο τμήμα της, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αφότου ζήτησε λεπτομερείς πληροφορίες από το Πεκίνο.

"Οι κινεζικές αρχές δήλωσαν ότι δεν έχει ανιχνευθεί κανένα νέο ή ασυνήθιστο παθογόνο, ούτε ασυνήθιστες κλινικές ενδείξεις, συμπεριλαμβανομένου του Πεκίνου και της Λιαονίνγκ, αλλά μόνο η γενική αύξηση του αριθμού κρουσμάτων αναπνευστικών ασθενειών που οφείλονται σε γνωστά παθογόνα", δήλωσε ο ΠΟΥ σε δελτίο Τύπου.

Από τα μέσα Οκτωβρίου, ο ΠΟΥ μελετά τα δεδομένα των κινεζικών συστημάτων παρακολούθησης που δείχνουν σημαντική αύξηση των αναπνευστικών ασθενειών μεταξύ των παιδιών στη βόρεια Κίνα.

Ανέφερε ότι είχε υποβάλει επίσημο αίτημα στο Πεκίνο για περισσότερα στοιχεία, αλλά η κινεζική κυβέρνηση δεν έκανε κανένα επίσημο σχόλιο σήμερα.

Ο ΠΟΥ ανακοίνωσε ότι οργανώθηκε τηλεδιάσκεψη σήμερα με το Κινεζικό κέντρο ελέγχου και πρόληψης νοσημάτων και το Νοσοκομείο Παίδων του Πεκίνου, με τη βοήθεια της Εθνικής Επιτροπής Υγείας.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνιστά στον κινεζικό λαό να τηρεί τα "μέτρα που στοχεύουν στη μείωση του κινδύνου αναπνευστικής νόσου".

Συνιστάται ήδη κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 και γενικότερα κατά τη διάρκεια των επιδημιών, ο εμβολιασμός, η απομάκρυνση από τους ασθενείς, η απομόνωση σε περίπτωση συμπτωμάτων, η διενέργεια τεστ και η περίθαλψη εάν χρειαστεί, όπως και η χρήση μάσκας.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στις 13 Νοεμβρίου, οι κινεζικές αρχές απέδωσαν αυτή την αύξηση των αναπνευστικών ασθενειών στην εγκατάλειψη φέτος των υγειονομικών περιορισμών κατά της Covid και στην κυκλοφορία γνωστών παθογόνων παραγόντων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.