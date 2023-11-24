Ολλανδία: Διαδηλώσεις μετά τη νίκη του Γκέερτ Βίλντερς

Με το σύνθημα "δεν είστε μόνοι", χίλιοι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν χθες Πέμπτη στην Ουτρέχτη, στη δυτική Ολλανδία, για να διαμαρτυρηθούν για την απροσδόκητη νίκη του ακροδεξιού υποψηφίου Γκέερτ Βίλντερς στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν την Τετάρτη.

Μια άλλη διαδήλωση κατά του ακροδεξιού κόμματος έγινε επίσης αργά το απόγευμα της Πέμπτης στο Άμστερνταμ.

Τα μέλη των αριστερών κομμάτων οργάνωσαν τη διαδήλωση της Ουτρέχτης "για να δείξουμε στους Ολλανδούς ότι δεν εγκαταλείπουμε ποτέ κανέναν και ότι αγωνιζόμαστε για τα δικαιώματα όλων", δήλωσαν οι διοργανωτές.

Ο Βίλντερς εξέπληξε το ολλανδικό κατεστημένο κερδίζοντας 37 έδρες στο κοινοβούλιο, μια επίδοση που καθιστά το κόμμα του, μακράν το πρώτο.

Παρά το γεγονός ότι άμβλυνε τις πιο σκληρές αντιισλαμικές δηλώσεις του κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, το μανιφέστο του Κόμματος της Ελευθερίας (PVV) ζητεί την απαγόρευση των τζαμιών και του Κορανίου.

Η Τζούντι Καραζολί, μια 25χρονη φοιτήτρια δημοσιογραφίας από τη Συρία, είπε ότι η εκλογική επιτυχία του Βίλντερς της προκαλεί "μεγάλο φόβο γιατί το PVV είναι ένα ανοιχτά ρατσιστικό κόμμα που θέλει την 'αποϊσλαμοποίηση' της χώρας".

Η Καραζολί δήλωσε ότι κάποιοι από τους φίλους της είναι πρόσφυγες με άδειες διαμονής, οι οποίοι στο εξής φοβούνται για το μέλλον τους.

Το μανιφέστο του PVV αναφέρει ότι αυτές οι άδειες διαμονής θα πρέπει να ακυρωθούν γιατί "ορισμένα μέρη της Συρίας είναι πλέον ασφαλή".

"Ξέρω λοιπόν πώς είναι να διαφύγεις από τον πόλεμο για να βρεις καταφύγιο σε μια ασφαλή χώρα, αλλά τώρα δεν νιώθουμε πλέον ασφαλείς", είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

"Ήρθα εδώ για την ελευθερία και την ανεκτικότητα, για ένα μέρος όπου ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει", είπε ο Χαάχμεντ Χασάν, ένας 30χρονος Αιγύπτιος μηχανικός λογισμικού. "Με τρομάζει όταν βλέπω ένα κόμμα να προσπαθεί να κάνει αυτή τη χώρα λιγότερο και όχι περισσότερο ασφαλή", τόνισε.

Μετά τη νίκη της ακροδεξιάς στις βουλευτικές εκλογές, το εύρος της οποίας προκάλεσε έκπληξη και πέραν των συνόρων, μια δύσκολη αποστολή περιμένει τον ισλαμοφοβικό ηγέτη της Γκέερτ Βίλντερς: να πείσει τους αντιπάλους του να σχηματίσουν συνασπισμό.

Το PVV απέσπασε 37 από τις 150 έδρες του Κοινοβουλίου, υπερδιπλάσιες από αυτές των εκλογών του 2021, σύμφωνα με τα σχεδόν πλήρη αποτελέσματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.