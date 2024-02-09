Ο Σούνακ πλήρωσε περισσότερες από 500.000 λίρες σε φόρους τον προηγούμενο χρόνο

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Ρίσι Σούνακ πλήρωσε 508.000 λίρες (641.000 δολάρια) σε φόρους το τελευταίο φορολογικό έτος, αφότου τα εισοδήματά του από τις επενδύσεις του υπερείχαν του επίσημου μισθού του, έδειξε μία έκθεση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από τους λογιστές του.

Ο Σούνακ είναι ο πλουσιότερος πρωθυπουργός στη βρετανική ιστορία λόγω του συνδυασμού της προηγούμενης καριέρας του στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και της περιουσίας της οικογένειας της συζύγου του, ο πατέρας της οποίας ίδρυσε την ινδική εταιρεία πληροφορικής Infosys.

Με τη σημερινή περίληψη των τριών σελίδων είναι η δεύτερη φορά που ο Σούνακ δημοσιεύει λεπτομέρειες της φορολογικής κατάστασής του από τότε που έγινε πρωθυπουργός το 2022.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο Σούνακ κέρδισε 139.000 λίρες από τον μισθό του ως μέλος του κοινοβουλίου, υπουργός Οικονομικών και πρωθυπουργός το διάστημα μεταξύ Απριλίου του 2022 και Μαρτίου του 2023 και 2,1 εκατομμύρια λίρες από επενδύσεις.

Από τα εισοδήματά του από τις επενδύσεις, 1,8 εκατομμύρια λίρες προήλθαν από κεφαλαιακά κέρδη, αριθμός υψηλότερος από τα 1,6 εκατομμύρια λίρες τον προηγούμενο χρόνο.

Περίπου το 70% του συνολικού φόρου που κατέβαλε ο Σούνακ οφείλεται στον φόρο υπεραξίας κεφαλαίων επί του κέρδους που έβγαλε από επενδυτικές πωλήσεις, όπως οι μετοχές.

Αν και ο Σούνακ δεν υποχρεούται να παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τα εισοδήματά του, εκείνος συμφώνησε να το κάνει προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με την προσωπική του οικονομική κατάσταση.

Η έκθεση από τους Evelyn Partners, τους λογιστές του Βρετανού πρωθυπουργού, λέει πως όλο το εισόδημα του Ρίσι Σούνακ από τις επενδύσεις και τα κεφαλαιακά κέρδη σχετίζεται με ένα «μοναδικό, επενδυτικό κεφάλαιο στις ΗΠΑ».

Ο επικεφαλής της βρετανικής κυβέρνησης βρέθηκε αυτήν την εβδομάδα στο επίκεντρο επικρίσεων αφότου έβαλε στοίχημα ύψους 1.000 λιρών με τον παρουσιαστή Πιρς Μόργκαν για το αν η κυβέρνηση θα πετύχαινε με το σχέδιό της να στείλει αιτούντες άσυλο στη Ρουάντα πριν από τις επόμενες βουλευτικές εκλογές.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης είπαν πως το στοίχημα ήταν προσβλητικό και ότι η δυνατότητα του Σούνακ να βάζει ένα τόσο μεγάλο στοίχημα τόσο αυθόρμητα δείχνει ότι δεν έχει καμία επαφή με τους μέσους ψηφοφόρους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

