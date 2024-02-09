Ρωσία: Δικαστήριο συνέλαβε 23χρονη για προσβολή μνημείου Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

Ρωσικό δικαστήριο έθεσε υπό κράτηση μια 23χρονη γυναίκα καθώς θεωρήθηκε ύποπτη για «αποκατάσταση του ναζισμού», μετά από ένα βίντεο που τράβηξε στο οποίο χλευάζει το μνημείο του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου αφιερωμένο στην Μάχη του Στάλινγκραντ, ανακοίνωσε σήμερα το τοπικό παράρτημα της Ανακριτικής Επιτροπής τη Ρωσίας.

Η Αλιόνα Αγκαφόνοφα, η οποία είναι κάτοικος της πόλης Σαμάρα αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης έως πέντε έτη εάν καταδικαστεί για το αδίκημα, το οποίο περιγράφεται μερικώς ως «διάδοση πληροφοριών που εκφράζουν προφανή ασέβεια προς την κοινωνία για τις δοξασμένες ημέρες του στρατού».

Στο βίντεο που τραβήχτηκε τον Ιούλιο 2023, η Αγκαφόνοβα στέκεται κάτω από το άγαλμα της «Μητέρας Πατρίδας», ένα άγαλμα μιας γυναίκας ύψους 85 μέτρων που κρατάει ένα ξίφος και κάνει ότι γαργαλάει τα στήθη της γυναίκας ενώ γελάει.

Η Ανακριτική Επιτροπή δήλωσε ότι η κρατούμενη «προέβη σε ανήθικες και κυνικές ενέργειες που προσβάλλουν το σύμβολο της σταθερότητας του σοβιετικού λαού κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου», τον όρο που χρησιμοποιεί η Ρωσία για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Οι αρχές άνοιξαν ποινική υπόθεση αφού δημοσίευσε το βίντεο στον τοίχο της στο Instagram. Στη συνέχεια διέφυγε από τη Ρωσία και συμπεριλήφθη σε κατάλογο καταζητούμενων.

Η Αγκαφόνοβα συνελήφθη αυτή την εβδομάδα σε αεροδρόμιο της Μόσχας κατά την επιστροφή της στη Ρωσία και θα παραμείνει προφυλακισμένη έως τις 9 Μαρτίου. Η ημερομηνία για τη δίκη της δεν έχει ανακοινωθεί.

Το μνημείο βρίσκεται σε έναν λόφο με θέα το Βόλγκογκραντ - γνωστό στη σοβιετική εποχή ως Στάλινγκραντ - και αποτελεί μέρος ενός τρίπτυχου που τιμά μια από τις πιο αιματηρές μάχες του πολέμου και μια αποφασιστική σοβιετική νίκη κατά των Ναζί.

Η Σοβιετική Ένωση υπέστη πάνω από ένα εκατομμύριο απώλειες κατά τη διάρκεια της μάχης, η οποία διήρκεσε από τον Αύγουστο του 1942 έως τον Φεβρουάριο του 1943.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει παρομοιάσει τον πόλεμο στην Ουκρανία - τον οποίο θεωρεί αμυντική κίνηση απέναντι στη Δύση που, όπως λέει, επιδιώκει να διαμελίσει τη Ρωσία - με την πρόκληση που αντιμετώπισε η Μόσχα όταν ο Αδόλφος Χίτλερ εισέβαλε στη Σοβιετική Ένωση το 1941.

Το Κρεμλίνο αναφέρεται επανειλημμένα στην κυβέρνηση του Κιέβου ως «ναζιστικό καθεστώς» και δικαιολογεί την εισβολή στην Ουκρανία ως υπεράσπιση της Ρωσίας κατά του ναζισμού.

Η Ουκρανία - η οποία ήταν τμήμα της Σοβιετικής Ένωσης και υπέστη καταστροφές από τις δυνάμεις του Χίτλερ - απορρίπτει αυτούς τους παραλληλισμούς ως ψευδείς προφάσεις, για κήρυξη ενός κατακτητικού πολέμου με χαρακτηριστικά αυτοκρατορίας. Επισημαίνει επίσης ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι Εβραίος.

Νωρίτερα, ένας ακτιβιστής από το Μπασκορτοστάν, ο Ρασούλ Αχιγιαρετντίνοφ, κατέγραψε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, στο οποίο του ζητούσε να επανασχεδιάσει το άγαλμα της «Μητέρας Πατρίδας»:

«Κάθε πιστός από οποιοδήποτε δόγμα ή οποιοσδήποτε σέβεται την ηθική καταδικάζει την κραυγαλέα εμφάνιση του μνημείου. Οι εποχές έχουν περάσει, βγάζουμε συμπεράσματα οι πατέρες μας πέθαναν για την τιμή μιας γυναίκας, για την ηθική της, για την αγάπη. Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι μόνο μια καλομαθημένη και ηθική οικογένεια μπορεί να είναι στόχος και στήριξη του κράτους!», έγραψε ο Αχιγιαρετντίνοφ.

Μιλώντας στο V1, ο άνδρας διευκρίνισε ότι τον ενοχλεί το ανοιχτό στήθος του αγάλματος:

«Εδώ [στο Βόλγκογκραντ] ο κόσμος κυκλοφορεί και κοιτάζει το στήθος της. Έχω δει βίντεο όπου οι άνθρωποι κάνουν ακόμη και κάθε είδους ασχήμιες», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

