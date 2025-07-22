Συνελήφθη στην Ελλάδα ο Μολδαβός ολιγάρχης και φυγόδικος πολιτικός Βλάντιμιρ Πλαχότνιουκ, πρώην ηγέτης του Δημοκρατικού Κόμματος της Μολδαβίας.

Σύμφωνα με το Eurasia Business News, οι ελληνικές αρχές συνέλαβαν τον Βλαντιμίρ Πλαχότνιουκ, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία της Interpol για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη και ξέπλυμα χρήματος. Η σύλληψη φέρεται να έγινε ενώ ταξίδευε με προορισμό το Ντουμπάι.

Η αστυνομία της Μολδαβίας με δελτίο Τύπου ανακοίνωσε ότι ο Πλαχότνιουκ συνελήφθη μαζί με τον πρώην αθλητή και βουλευτή Κονσταντίν Τσούτσου.

«Πριν από λίγο, μέσω των επίσημων διαύλων επικοινωνίας της Ιντερπόλ στην Αθήνα, ενημερωθήκαμε ότι συνελήφθησαν δύο Μολδαβοί πολίτες. Ένας εξ αυτών είναι ο Βλαντιμίρ Πλαχότνιουκ», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Ο άλλοτε ισχυρός άνδρας της Μολδαβίας καταζητείται διεθνώς για σοβαρά οικονομικά εγκλήματα, μεταξύ των οποίων ξέπλυμα χρήματος, απάτη και ηγεσία εγκληματικής οργάνωσης, στο πλαίσιο της λεγόμενης «κλοπής του αιώνα» – της υπεξαίρεσης 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων από το τραπεζικό σύστημα της χώρας του την περίοδο 2012–2014. Παρά τις επίμονες προσπάθειες έκδοσής του από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Τουρκία, είχε καταφέρει να διαφεύγει της σύλληψης μέχρι σήμερα.

Η Ιντερπόλ είχε εκδώσει ερυθρά αγγελία για τον Πλαχότνιουκ, ο οποίος κατείχε πολλά διαβατήρια — μεταξύ αυτών της Μολδαβίας, της Ρουμανίας και της Ρωσίας — καθώς και ένα πλαστό διαβατήριο του Μεξικού. Πολλές χώρες έχουν ζητήσει την έκδοσή του λόγω της φερόμενης εμπλοκής του σε εκτεταμένα σκάνδαλα διαφθοράς. Η σύλληψή του στην Ελλάδα αποτελεί σημαντική εξέλιξη, εν μέσω της συνεχιζόμενης διεθνούς πίεσης εις βάρος του.

Ποιος είναι ο Βλαντιμίρ Πλαχότνιουκ

Ο Βλαντιμίρ Πλαχότνιουκ γεννήθηκε στο χωριό Πιτούσκα, στην περιφέρεια Καλαράσι, αλλά πέρασε την παιδική του ηλικία στο χωριό Γκροζέστι, στην περιφέρεια Νισπορένι. Είναι ένας από τους πλουσιότερους, πιο επιδραστικούς και αμφιλεγόμενους ανθρώπους στη Μολδαβία.

Ο Πλαχότνιουκ φοίτησε στο Γυμνάσιο του χωριού Γκροζέστι, στην περιφέρεια Νισπορένι, από όπου αποφοίτησε το 1983 με δίπλωμα αριστείας. Το 1991 έλαβε πτυχίο Μηχανικού από το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Μολδαβίας, στη Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων. Το 2002 απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο MBA από το ίδιο πανεπιστήμιο, ενώ το 2006 ολοκλήρωσε και μεταπτυχιακές σπουδές στο Αστικό Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο Ευρωπαϊκών Σπουδών της Μολδαβίας.

Μεταξύ 2001 και 2011 εργάστηκε ως εμπορικός διευθυντής (υπεύθυνος προμηθειών και πωλήσεων), κατόπιν γενικός διευθυντής και τέλος αντιπρόεδρος της Petrom Moldova, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες εισαγωγής και διανομής πετρελαίου στη Μολδαβία.

Στα τέλη του 2010, ο Πλαχότνιουκ εκλέχθηκε πρώτος αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου – θέση που μέχρι τότε δεν υπήρχε – λίγο αφότου μπήκε στη βουλή μέσω του Δημοκρατικού Κόμματος της Μολδαβίας (PDM). Παραιτήθηκε το 2013, μετά από σύγκρουση με τον πρωθυπουργό Βλαντιμίρ Φιλάτ, ο οποίος στη συνέχεια έχασε τη βουλευτική του ασυλία και καταδικάστηκε για διαφθορά.

Τον Δεκέμβριο του 2016, ο Πλαχότνιουκ ανέλαβε την ηγεσία του PDM και έναν χρόνο αργότερα το κόμμα μεταφέρθηκε σε πολυτελές κτίριο γραφείων 7.000 τετραγωνικών μέτρων, στην καρδιά της πρωτεύουσας. Το κτίριο νοικιάστηκε από εταιρεία-βιτρίνα, της οποίας οι πραγματικοί ιδιοκτήτες ήταν «κρυμμένοι» πίσω από offshore στο Μπελίζ, έναν γνωστό φορολογικό παράδεισο.

Στις κοινοβουλευτικές εκλογές του Φεβρουαρίου 2019, ο Πλαχότνιουκ έθεσε υποψηφιότητα στη μονοεδρική περιφέρεια №17, στο Νισπορένι, όπου είχε περάσει τα παιδικά του χρόνια. Εκεί κατέγραψε εντυπωσιακή νίκη, λαμβάνοντας πάνω από 70% των ψήφων.

Τον Ιούνιο του 2019, ο συνασπισμός ACUM (PAS και DA) συνεργάστηκε με το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PSRM), σχηματίζοντας κοινοβουλευτική πλειοψηφία και κυβέρνηση υπό την ηγεσία της Μάια Σάντου. Το PDM παραδέχτηκε την ήττα και παρέδωσε την εξουσία, ενώ ο Πλαχότνιουκ εγκατέλειψε ξαφνικά τη Μολδαβία. Λίγες ημέρες αργότερα, ανακοίνωσε μέσω Facebook ότι παραιτείται από την ηγεσία του PDM και δεν θα διεκδικήσει κανέναν ρόλο στο κόμμα. Στα τέλη Ιουλίου παραιτήθηκε και από το Κοινοβούλιο, καταγγέλλοντας την «ομηρία της Μολδαβίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία».

Στις 22 Φεβρουαρίου 2019, δύο ημέρες πριν από τις εκλογές, το ρωσικό Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι ο Βλαντιμίρ Πλαχότνιουκ και ο Βεάτσεσλαβ Πλάτον είναι ύποπτοι για συμμετοχή σε διεθνές εγκληματικό δίκτυο στη Ρωσία. Οι δύο κατηγορήθηκαν για παράνομες συναλλαγές συναλλάγματος και για την απόσυρση πάνω από 37 δισεκατομμυρίων ρουβλιών από τη Ρωσία.

Στις 26 Ιουνίου 2019, η ίδια αρχή ανακοίνωσε ότι ο Πλαχότνιουκ και ο βοηθός του, Κονσταντίν Τούτου — πρώην kickboxer και μετέπειτα βουλευτής — κατηγορούνται ερήμην για διακίνηση ναρκωτικών από τη Βόρεια Αφρική προς τη Ρωσία, σε συνεργασία με τον Μολδαβό βαρόνο ναρκωτικών «Borman».

Ο ίδιος ο Πλαχότνιουκ χαρακτήρισε αυτές τις κατηγορίες ως «φαντασιώσεις και απόπειρες να συνδεθεί το όνομά μου με εγκλήματα με τα οποία δεν έχω καμία απολύτως σχέση» και τόνισε ότι «τέτοιες κατηγορίες εμφανίζονται συνήθως κατά την προεκλογική περίοδο ή μετά από αποφάσεις του PDM που δεν άρεσαν στη Μόσχα».

Ο Πλαχότνιουκ εγκατέλειψε τη Μολδαβία τον Ιούνιο του 2019, μετά την εκλογική ήττα του κόμματός του, και εγκαταστάθηκε προσωρινά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, στις 28 Αυγούστου αναχώρησε από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι και, σύμφωνα με τις αρχές, έφτασε στην Τουρκία στις 10 Σεπτεμβρίου. Όπως αναφέρει το Nordic Monitor, ο Πλαχότνιουκ διατηρούσε στενούς δεσμούς με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η Finpar Invest SRL, η παλαιότερη εταιρεία της οικογένειας Πλαχότνιουκ, εξακολουθεί να ελέγχει τεράστιες ιδιοκτησίες και περιουσιακά στοιχεία αξίας εκατομμυρίων ευρώ στη Μολδαβία – ορισμένα από τα οποία είχαν ιδιωτικοποιηθεί σε πολύ χαμηλές τιμές κατά την εποχή της κομμουνιστικής κυβέρνησης. Μετά την αποχώρηση του Πλαχότνιουκ τον Ιούνιο του 2019, η Υπηρεσία Ανάκτησης Εγκληματικών Περιουσιακών Στοιχείων κατέσχεσε ακίνητα της Finpar και υπέβαλε μήνυση για ξέπλυμα χρήματος.

Κατά την ενασχόλησή του με την πολιτική, ο Βλαντιμίρ Πλαχότνιουκ απέκτησε κρυφά ακίνητα στο εξωτερικό, τα οποία έκρυβε πίσω από εταιρείες-βιτρίνες και έμπιστα πρόσωπα. Σύμφωνα με το RISE Moldova, ο Πλαχότνιουκ έχει μεταξύ άλλων τέσσερα ακίνητα, αξίας άνω των 30 εκατομμυρίων ευρώ: ένα στη Ρουμανία, ένα στην Ελβετία και δύο στη Γαλλία.

