Στη σύλληψη δύο Μολδαβών που καταζητούνταν με ερυθρά αγγελία από την Interpol προχώρησαν σήμερα το μεσημέρι στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Ειδικότερα, συνελήφθη ένας 59χρονος Μολδαβός σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, απάτης και ξέπλυμα χρήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, πρόκειται για τον Vladimir Plahotniuc, πρώην αρχηγό κόμματος στη Μολδαβία, ο οποίος κατηγορείται από τις Αρχές της πατρίδας του για απάτες και υπεξαίρεση δεκάδων εκατομμύριων δολαρίων.

Αναφορικά με τον δεύτερο άντρα που συνελήφθη φέρεται να είναι στενός συνεργάτης του Plahotniuc, ο οποίος επίσης έχει διατελέσει μέλος του κοινοβουλίου της Μολδαβίας.

Αναμένεται να ακολουθήσει επίσημη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

