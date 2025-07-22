Δύο Κινέζοι πολίτες σκοτώθηκαν εν μέσω ισχυρών ανέμων και καταρρακτωδών βροχών την Κυριακή στην Ταϊλάνδη, όταν η τροπική καταιγίδα Ουίφα έπληξε τη χώρα όπως μετέδωσε σήμερα το κινεζικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Ο ένας σκοτώθηκε από δέντρο που έπεσε λόγω των ισχυρών ανέμων στο νησί Κο Χε (γνωστό ως Coral Island) στην επαρχία του Πουκέτ και ο άλλος παρασύρθηκε από ρεύμα και πνίγηκε καθώς κολυμπούσε στη θάλασσα στην επαρχία Κράμπι, πρόσθεσε το Xinhua, επικαλούμενο κινεζικό προξενικό γραφείο στο Πουκέτ.

Βιετνάμ

Η τροπική καταιγίδα Ουίφα υποβαθμίστηκε σήμερα αφού έφτασε στο βόρειο Βιετνάμ, ενώ οι αρχές της χώρας βρίσκονται σε συναγερμό καθώς ισχυρές βροχοπτώσεις μπορεί να προκαλέσουν πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Η τροπική καταιγίδα έφτασε στις επαρχίες Νιν Μπιν και Θαν Χόα νωρίς σήμερα το απόγευμα (ώρα Βιετνάμ) με ανέμους που πνέουν με ταχύτητα έως και 74 χιλιομέτρων την ώρα.

Ισχυρές βροχές προβλέπεται να πέσουν ως αύριο Τετάρτη το πρωί και οι αρχές προειδοποίησαν τον κόσμο να βρίσκεται σε επαγρύπνηση για κατολισθήσεις σε ορεινές περιοχές και πλημμύρες σε αστικές.

Περίπου 350.000 στρατιώτες έχουν τεθεί σε επιφυλακή. Ο πρωθυπουργός Φαμ Μιν Τσιν κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στις παράκτιες περιοχές καθώς η Ουίφα πλησίαζε τις ακτές του Βιετνάμ, καθώς οι κάτοικοι αγωνιούν μετά την περυσινή καταστροφή από τον τυφώνας Γιάγκι, που είχε στοιχίσει τη ζωή σε περίπου 300 ανθρώπους και είχε προκαλέσει ζημιές ύψους 3,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Φιλιππίνες (κεντρική φωτογραφία)

Στις Φιλιππίνες, οι πλημμύρες που προκλήθηκαν μετά το πέρασμα του τυφώνα Ουίφα υποχρέωσαν στη διάρκεια της νύχτας σχεδόν 70.000 ανθρώπους να απομακρυνθούν από τις εστίες τους σε περιοχές γύρω από τη Μανίλα, ενώ τουλάχιστον δύο άνθρωποι αγνοούνται, ανακοίνωσαν σήμερα οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

Τα σχολεία και οι υπηρεσίες στην πρωτεύουσα και τις γύρω επαρχίες έκλεισαν σήμερα, έπειτα από μια νύχτα ισχυρών βροχοπτώσεων που προκάλεσαν την υπερχείλιση του ποταμού Μαρικίνα.

Πάνω από 23.000 άνθρωποι που ζουν κατά μήκος του ποταμού απομακρύνθηκαν στη διάρκεια της νύχτας και κατέφυγαν σε σχολεία, δημοτικές αίθουσες ή στεγασμένους χώρους.

Περίπου 44.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από το Κέζον Σίτι και την Καλοκάν, δύο πόλεις στην περιοχή της Μητροπολιτικής Μανίλα.

Σύμφωνα με τον Ουίλμερ Ταν, του γραφείου πρώτων βοηθειών της πόλης Μαρικίνα, «οι άνθρωποι αυτοί έρχονται εν γένει από χαμηλές περιοχές» υψομετρικά που βρίσκονται δίπλα σε ρυάκια τα οποία χύνονται στον ποταμό.

Στην Καλοκάν, μια ηλικιωμένη γυναίκα και ο οδηγός της παρασύρθηκαν από τα νερά καθώς προσπαθούσαν να διασχίσουν με όχημα μια γέφυρα, δήλωσε ο Τζον Πολ Νιέτες, αναπληρωτής επικεφαλής κέντρου επιχειρήσεων έκτακτης ανάγκης.

Το αυτοκίνητό τους βρέθηκε χθες το βράδυ με σπασμένο τζάμι.

«Η επιχείρηση διάσωσης συνεχίζεται, αλλά ως σήμερα, δεν έχει εντοπιστεί κανένας από τους δύο», σημείωσε.

Τα νερά από τις πλημμύρες είχαν αρχίσει να υποχωρούν σήμερα, μολονότι χιλιάδες άνθρωποι δεν μπορούν ακόμη να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Στο τέλος της περασμένης εβδομάδας το πέρασμα του τυφώνα Ουίφα στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 6 ανθρώπους, ενώ υπάρχουν και 9 αγνοούμενοι, στο κεντρικό και το νότιο τμήμα των Φιλιππίνων, σύμφωνα με το Εθνικό Συμβούλιο Περιορισμού και Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών.

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων προέβλεψε εξάλλου ότι οι βροχές θα συνεχιστούν ως το τέλος αυτής της εβδομάδας.

Κάθε χρόνο, τουλάχιστον 20 καταιγίδες ή τυφώνες πλήττουν τις Φιλιππίνες ή τις προσεγγίζουν, ενώ οι πιο φτωχές περιοχές της χώρας είναι εν γένει αυτές που υφίστανται τις βαρύτερες συνέπειες.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η κλιματική αλλαγή προκαλεί ακραία καιρικά φαινόμενα με μεγαλύτερη συχνότητα και ένταση παντού στον κόσμο.

