Ο επικεφαλής ενός εκ των μεγαλύτερων νοσοκομείων στη Λωρίδα της Γάζας δήλωσε σήμερα ότι 21 παιδιά έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του υποσιτισμού και της πείνας τις τελευταίες 72 ώρες.

«Είκοσι ένα παιδιά έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του υποσιτισμού και της πείνας σε διαφορετικές περιοχές στη Λωρίδα της Γάζας. Οι θάνατοι αυτοί καταγράφηκαν σε νοσοκομεία της Λωρίδας της Γάζας: στο νοσοκομείο Αλ-Σίφα στην πόλη της Γάζας, το νοσοκομείο των Μαρτύρων αλ-Άκσα στην Ντέιρ αλ-Μπάλαχ και το νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιούνις, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, στη διάρκεια των τελευταίων 72 ωρών», δήλωσε σε ενημέρωση των δημοσιογράφων ο Μοχάμεντ Αμπού Σαλμίγια, διευθυντής του νοσοκομείου Αλ-Σίφα στην Πόλη της Γάζας, που πριν από τον πόλεμο ήταν το μεγαλύτερο νοσοκομείο στο παλαιστινιακό έδαφος.

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας ανακοίνωσε ότι συνολικά 33 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από υποσιτισμό τις τελευταίες 48 ώρες, στην πλειοψηφία τους παιδιά.

Ο ΠΟΥ έχει καταγγείλει επιθέσεις του Ισραήλ σε νοσοκομεία σε όλη τη Γάζα και στην κύρια αποθήκη της υπηρεσίας υγείας του ΟΗΕ.

85% of Gaza’s population in the 5th stage of malnutrition “IPC Phase 5” - the most catastrophic and famine phase, where a large portion of the population is acutely malnourished, experiencing starvation and death.



Forced starvation is an act of genocide. pic.twitter.com/pCfkNSjHVS — Mohamad Safa (@mhdksafa) July 20, 2025

Αξιωματούχοι αναφέρουν ότι το 85% του πληθυσμού της Γάζας βρίσκεται στο 5ο στάδιο υποσιτισμού «Φάση 5 του IPC» - την πιο καταστροφική φάση λιμού, όπου ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού υποφέρει από οξύ υποσιτισμό, βιώνει την πείνα και τον θάνατο.

Η αναγκαστική λιμοκτονία θεωρείται πράξη γενοκτονίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.