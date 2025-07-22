Στη σύλληψη δύο Μολδαβών που καταζητούνταν με ερυθρά αγγελία από την Interpol προχώρησαν σήμερα το μεσημέρι στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, πρόκειται για τον Vladimir Plahotniuc, πρώην αρχηγό κόμματος στη Μολδαβία, ο οποίος κατηγορείται από τις Αρχές της πατρίδας του για απάτες και υπεξαίρεση δεκάδων εκατομμύριων δολαρίων.

Ο Vladimir Plahotniuc, είναι ένας από τους πλουσιότερους άνδρες της Μολδαβίας που είχε μεγάλη επιρροή στην πολιτική ζωή, ενώ ηγείτο του Δημοκρατικού Κόμματος, σύμφωνα με το Reuters.

Αναφορικά με τον δεύτερο άντρα που συνελήφθη φέρεται να είναι στενός συνεργάτης του Plahotniuc, ο οποίος επίσης έχει διατελέσει μέλος του κοινοβουλίου της Μολδαβίας.

Ο Vladimir Plahotniuc διέφυγε από τη Δημοκρατία της Μολδαβίας το καλοκαίρι του 2019, αφότου έχασε την εξουσία από το Δημοκρατικό Κόμμα της Μολδαβίας, όπως μεταδίδει το radiomoldova. Την ίδια χρονιά, οι Αρχές στο Κισινάου ζήτησαν τη δίωξή του μέσω της Ιντερπόλ και εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης εναντίον του για εγκλήματα όπως σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη και ξέπλυμα χρήματος.

Η Μολδαβία το 2020 ζήτησε από τις ΗΠΑ να εκδώσουν τον μεγιστάνα και πρώην μέλος του κοινοβουλίου Vladimir Plahotniuc, που κατηγορείται για συμμετοχή σε κλοπή 1 δισ. δολ. από τράπεζες το 2014-2015 σύμφωνα με το Reuters.

Τον Μάιο του 2020, ο Γενικός Εισαγγελέας της Μολδαβίας Alexander Stoeanoglo δήλωσε ότι ο μεγιστάνας κατηγορείται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, εκβιασμό και απάτη, όπως ανέφερε το Reuters.

Οι δικηγόροι του Plahotniuc είχαν αρνηθεί το 2020 ότι είχε εμπλακεί σε μια υπόθεση, που έγινε γνωστή ως η «κλοπή του αιώνα». Τότε, είχε κλαπεί από τρεις τράπεζες της Μολδαβίας, ποσό ισοδύναμο με το ένα όγδοο της ετήσιας παραγωγής της χώρας.

«Διαπιστώσαμε ότι οι εταιρείες του... έλαβαν δάνεια από την Banca de Economii ύψους άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων», δήλωσε το 2020 ο Stoeanoglo.

Η Banca de Economii είναι μία από τις τρεις τράπεζες στη Μολδαβία που ήταν τα «θύματα» του εγκλήματος.

