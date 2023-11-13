Δικαστής στη Λισαβόνα διέταξε σήμερα την αποφυλάκιση δύο κρατουμένων για σκάνδαλο διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένου του πρώην προσωπάρχη του απερχόμενου πρωθυπουργού της Πορτογαλίας Αντόνιο Κόστα.

Οι πορτογαλικές αρχές διερευνούν τυχόν εμπλοκή τους σε φερόμενες παρατυπίες κατά τη διαχείριση από τη κυβέρνηση συμφωνιών που αφορούν προγράμματα λιθίου και υδρογόνου, καθώς και ενός κέντρου συλλογής δεδομένων.

Η διερεύνηση της υπόθεσης οδήγησε στην παραίτηση του πρωθυπουργού Αντόνιο Κόστα και στην προκήρυξη πρόωρων εκλογών που θα διεξαχθούν στις 10 Μαρτίου.

Οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει να παραταθεί η κράτηση του Βίτορ Εσκάρια, πρώην προσωπάρχη του πρωθυπουργού, και του Ντιόγκο Λασέρδα Μασάδο, συμβούλου του προσωπικού φίλου του Αντόνιο Κόστα.

Ο Λασέρδα Μασάδο αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 150.000 ευρώ, ενώ στον Εσκάρια απαγορεύθηκε η έξοδος από τη χώρα, ανακοίνωσε το δικαστήριο.

Εισαγγελείς έχουν κατονομάσει επισήμως και άλλους αξιωματούχους ως ύποπτους στην υπόθεση, αλλά κανείς εξ αυτών δεν τέθηκε υπό κράτηση. Μεταξύ των υπόπτων είναι ο υπουργός Υποδομών Ζοάο Γκαλάμπα και ο επικεφαλής της Πορτογαλικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (APA) Νούνο Λακάστα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

