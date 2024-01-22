Ρωσία: Εξετάζει σχέδιο δήμευσης περιουσιακών στοιχείων των αντιφρονούντων

Το ρωσικό κοινοβούλιο άρχισε σήμερα να εξετάζει ένα νομοσχέδιο το οποίο θα δίνει στο κράτος την ισχύ να δημεύει την περιουσία ατόμων που κατηγορούνται για δυσφήμιση του ρωσικού στρατού ή προβαίνουν δημοσίως σε εκκλήσεις για δράσεις που υπονομεύουν την κρατική ασφάλεια.

Η κίνηση αυτή παραπέμπει σε συγκρίσεις με το κυνήγι των μαγισσών στην δεκαετία του 1930 υπό την ηγεσία του Σοβιετικού δικτάτορα Ιωσήφ Στάλιν με την ρητορική του «εχθρού του κράτους» και μπορεί να έχει αντίκτυπο σε χιλιάδες Ρώσους που έχουν μιλήσει ανοιχτά ενάντια στην επέμβαση της Μόσχας στην Ουκρανία.

Η κριτική στην «ειδική στρατιωτική επιχείρηση», όπως αποκαλεί η Μόσχα τον πόλεμο στην Ουκρανία, θεωρείται έγκλημα στην Ρωσία απ την μέρα που άρχισε, σχεδόν πριν από δύο χρόνια, αλλά το νέο νομοσχέδιο έχει ως στόχο να κάνει τις ποινές ακόμη πιο αυστηρές.

Θα επιτρέπει για παράδειγμα στο κράτος να δημεύει την περιουσία των Ρώσων που έχουν εγκαταλείψει την χώρα και έχουν ασκήσει κριτική στον πόλεμο αλλά που συνεχίζουν να βασίζονται σε έσοδα από την ενοικίαση των σπιτιών ή των διαμερισμάτων τους στη Ρωσία.

Ο πρόεδρος της Κρατικής Δούμας, της κάτω βουλής του ρωσικού κοινοβουλίου, Βιτσισλάβ Βολόντιν, στενός συνεργάτης του Πούτιν, χαρακτήρισε τον νόμο ως «νόμο για τα αποβράσματα».

«Όλοι όσοι προσπαθούν να καταστρέψουν τη Ρωσία, την προδίδουν, πρέπει να τιμωρούνται αναλόγως και να επιστρέφουν τη ζημιά στη χώρα με τη μορφή της περιουσίας τους», δήλωσε το Σαββατοκύριακο ανακοινώνοντας την κατάθεση του νομοσχεδίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.