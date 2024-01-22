«The body»: Η Ελ Μακφέρσον αποκάλυψε τα μυστικά της νεανικής της εμφάνισης

Η Ελ Μακφέρσον (Elle Macpherson), ένα από τα κορυφαία μοντέλα που μεσουράνησαν στις πασαρέλες τις δεκαετίες του '80 και του '90, γνωστή και ως «The Body» δήλωσε σε τηλεοπτική εκπομπή ότι η «πίεση» αυτού του τίτλου έχει πλέον μειωθεί για την ίδια.

Το σούπερ μοντέλο από την Αυστραλία που θα κλείσει τα 60 της χρόνια στις 29 Μαρτίου, δήλωσε ότι δεν δυσκολεύεται να διατηρήσει την εμβληματική της φιγούρα από τότε που επικέντρωσε τη ζωή της γύρω από την «ευεξία».

Μιλώντας στους παρουσιαστές της πρωινής τηλεοπτικής εκπομπής «Sunrise», Νάταλι Μπαρ (Natalie Barr) και Ματ Ντόραν (Matt Doran) είπε ότι το «μυστικό» πίσω από τη νεανική της εμφάνιση και την υπέροχη σιλουέτα της είναι «η αγάπη, το γέλιο, το νερό και η ήλιος».

Στην ερώτηση πόση "πίεση" έχει αντέξει για να ανταποκριθεί στο προσωνύμιο "The Body" όλα αυτά τα χρόνια η σταρ είπε: «Λοιπόν, λιγότερη πίεση από τότε που φροντίζω τον εαυτό μου. Είναι πολύ πιο δύσκολο αν δεν ζεις έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Νομίζω ότι το όραμά μου για την υγεία έχει εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου. Έχει γίνει πιο φυσικό. Είναι μέρος του τρόπου ζωής μου» ανέφερε η μητέρα δύο παιδιών και αποκάλυψε ότι το να περιβάλλει τον εαυτό της με «αγάπη, γέλιο, νερό και ήλιο», κάνει «πολύ πιο εύκολο» το να διατηρήσει την νεανική της εμφάνισή.

Ωστόσο η αυστραλιανή καλλονή δήλωσε στον παρουσιαστή Ματ Ντόραν ότι με αφορμή τα γενέθλιά της «θα φάει λίγη από την αγαπημένη της τούρτα γενεθλίων από παντεσπάνι και κρέμα».

Στο παρελθόν είχε δηλώσει ότι βασίζεται επίσης σε μια φυτική διατροφή με όλα τα φρούτα και τα λαχανικά να είναι τοπικά και βιολογικά, επιλεγμένα από την αγορά του Σαββάτου, αναφέρει η Daily Mail.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.