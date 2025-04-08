Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών θα αποσύρει στρατεύματα και εξοπλισμό από τη Γιασιόνκα, ένα κέντρο εφοδιασμού στη νοτιοανατολική Πολωνία που προμηθεύει τα περισσότερα όπλα που αποστέλλονται στην Ουκρανία, μια κίνηση που, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, θα εξοικονομήσει «δεκάδες εκατομμύρια δολάρια».

«Μετά από τρία χρόνια στη Γιασιόνκα, αυτή είναι μια ευκαιρία να προσαρμόσουμε το μέγεθος της παρουσίας μας», δήλωσε ο Κρίστοφερ Ντόναχιου, διοικητής του Στρατού των ΗΠΑ στην Ευρώπη και την Αφρική.

«Οι αρμοδιότητες που εκτελούνταν προηγουμένως από τις αμερικανικές δυνάμεις στη Γιασιόνκα αναλαμβάνονται τώρα από άλλους συμμάχους», είπε την Τρίτη ο Πολωνός Υπουργός Άμυνας, Władysław Kosiniak-Kamysz, στο X. «Οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν στην Πολωνία, αλλά είναι σταθμευμένες σε διαφορετικές τοποθεσίες. Οι αποστολές στη Γιασιόνκα εκτελούνται πλέον κυρίως από τις νορβηγικές, γερμανικές, βρετανικές και πολωνικές δυνάμεις, μαζί με άλλες συμμαχικές δυνάμεις».

Η κίνηση αυτή έρχεται εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών στην Ευρώπη σχετικά με τη δέσμευση των ΗΠΑ στην άμυνα της Ευρώπης υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει απειλήσει να μην προστατεύσει τις χώρες του ΝΑΤΟ που θεωρεί ότι ξοδεύουν λιγότερα στην άμυνα, ενώ έχει απειλήσει και την κυριαρχία των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, Γροιλανδίας και Καναδά.

Ο στρατός των ΗΠΑ επέμεινε τη Δευτέρα ότι η απόφαση αποτελεί μέρος μιας «μακροχρόνιας προγραμματισμένης προσπάθειας για τη βελτιστοποίηση των επιχειρήσεων, διατηρώντας παράλληλα την υποστήριξη για την Ουκρανία και το ΝΑΤΟ ισχυρή».

Το αεροδρόμιο της Γιασιόνκα, που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, έχει χρησιμεύσει ως κρίσιμος χώρος στάθμευσης για τις δυνάμεις των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και των συνεργατών από το 2022, μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Πολωνίας, έως και το 95% της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία περνάει από τη Γιασιόνκα.

Ο στρατός των ΗΠΑ έχει παίξει ηγετικό ρόλο στη λειτουργία του αεροδρομίου και στην αποστολή όπλων στην Ουκρανία. Δήλωσε: «Το σημαντικό έργο της διευκόλυνσης της στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία μέσω του αεροδρομίου Γιασιόνκα θα συνεχιστεί υπό την ηγεσία της Πολωνίας και του ΝΑΤΟ, με υποστήριξη από μια πιο περιορισμένη παρουσία του αμερικανικού στρατού. Η Πολωνία και οι σύμμαχοί της θα διατηρήσουν την ισχυρή προστατευτική υποδομή γύρω από αυτόν τον κρίσιμο χώρο».

Η Γερμανία ανέλαβε πρόσφατα την προστασία του χώρου με τα δικά της αντιαεροπορικά συστήματα Patriot.

Οι δυνάμεις των ΗΠΑ θα μετακινηθούν σε άλλες τοποθεσίες στην Πολωνία — όπου ο στρατός των ΗΠΑ έχει μόνιμα σταθμευμένα περίπου 10.000 στρατεύματα. Εκπρόσωπος του Στρατού των ΗΠΑ στην Ευρώπη και την Αφρική δήλωσε ότι «λόγω επιχειρησιακών σκοπών δεν είμαστε σε θέση να παράσχουμε συγκεκριμένες ημερομηνίες για το πότε θα πραγματοποιηθούν αυτές οι μετακινήσεις».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.