Tραμπ-Νετανιάχου σε πλήρη αρμονία

Η πραγματοποίηση απευθείας συνάντησης σε ανώτατο επίπεδο μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν το ερχόμενο Σάββατο, 12 Απριλίου, ήταν η σημαντικότερη είδηση της χθεσινής κατ’ ιδίαν συνάντησης του προέδρου Τραμπ με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο. Η συγκεκριμένη εξέλιξη επιβεβαίωσε πρόσφατες διαρροές σε ισραηλινά μέσα, που τόνιζαν ότι οι ΗΠΑ δεν προτίθενται να προβούν σε δυναμικές ενέργειες κατά της Τεχεράνης για τον έλεγχο του πυρηνικού της προγράμματος, εάν προηγουμένως δεν θα προέβαιναν σε μία (τελευταία ίσως) απόπειρα διπλωματικού διαλόγου.



Παρότι ο πρόεδρος Τραμπ απέφυγε χθες το βράδυ να αποκαλύψει πού ακριβώς θα πραγματοποιηθεί η αμερικανο-ιρανική συνάντηση της 12ης Απριλίου, ιρανικά ΜΜΕ επιβεβαιώνουν σήμερα ότι οι επαφές θα γίνουν στο Σουλτανάτο του Ομάν, με επικεφαλής της ιρανικής αντιπροσωπείας τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Τις ΗΠΑ θα εκπροσωπήσει ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου στη Μέση Ανατολή Στίβεν Γουίτκοφ, συνοδευόμενος από το επιτελείο του. Οι ιρανικές διαρροές δεν εξέπληξαν τους ισραηλινούς πολιτικούς παρατηρητές, καθότι ήδη προ δεκαημέρου ισραηλινά μέσα μετέδιδαν ότι Ιρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι συναντώνται στο Ομάν ανά τακτά διαστήματα και σε χρονική περίοδο που υπερβαίνει τις τρεις εβδομάδες, δεδομένο που προδίδει ότι οι διαπραγματεύσεις για μία ενδεχόμενη διευθέτηση Ουάσιγκτον-Τεχεράνης για τα πυρηνικά βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

Επιμένουν στο «σχέδιο εκκένωσης»

Αναφορικά με το μέτωπο της Γάζας, Τραμπ και Νετανιάχου επιβεβαίωσαν ότι συνεχίζουν να προωθούν το λεγόμενο «σχέδιο εκκένωσης» του παλαιστινιακού θύλακα. Μάλιστα, αμφότεροι επεσήμαναν ότι πάνω από δέκα χώρες δηλώνουν πρόθυμες να δεχθούν στο έδαφός τους όσους Παλαιστινίους θα εκτοπισθούν από τις εστίες τους. Ωστόσο, σε αντίθεση με προγενέστερες δηλώσεις του, ο πρόεδρος Τραμπ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο ο εκτοπισμός των κατοίκων της Γάζας να είναι προσωρινός, έως ότου ολοκληρωθεί η ανοικοδόμησή της. Πάντως, αφέθηκε να εννοηθεί ότι οι σχετικές επαφές με τρίτες χώρες συνεχίζονται.

Στο προσκήνιο οι ταραγμένες σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας

Η συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου κάλυψε και την εμπλοκή που προέκυψε μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας ως προς τον βαθμό της στρατιωτικής τους επιρροής στη Συρία, μετά την κατάρρευση του καθεστώτος Άσαντ. Από τη μια, εντύπωση προκάλεσε σχετική αναφορά του Νετανιάχου ότι το ενδεχόμενο σύρραξης με την Τουρκία είναι υπαρκτό. Από την άλλη, ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού αναφέρθηκε εκτενώς στις άριστες διαπροσωπικές του σχέσεις με τον Τούρκο πρόεδρο, προσφέρθηκε να μεσολαβήσει προκειμένου να διευθετηθούν οι τουρκο-ισραηλινές διαφορές, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο σαφές στίγμα των προθέσεων της Ουάσιγκτον ενόψει της κατ’ ιδίαν συνάντησης των Τραμπ και Ερντογάν στον Λευκό Οίκο, που έχει προγραμματιστεί για τις επόμενες εβδομάδες.

