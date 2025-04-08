Ανώτεροι αξιωματούχοι του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ εξετάζουν πρόταση για απόσυρση έως και 10.000 στρατιωτών από την Ανατολική Ευρώπη, μετέδωσε το NBC News την Τρίτη, επικαλούμενο έξι Αμερικανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για το θέμα.

Πρόκειται για μονάδες που αποτελούν μέρος του στρατιωτικού προσωπικού 20.000 ατόμων που η κυβέρνηση Μπάιντεν ανέπτυξε το 2022 για να ενισχύσει την άμυνα των χωρών που συνορεύουν με την Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή. Οι αριθμοί εξακολουθούν να συζητούνται, αλλά η πρόταση θα μπορούσε να περιλαμβάνει την απομάκρυνση έως και των μισών δυνάμεων που έστειλε ο Μπάιντεν.

Οι εσωτερικές συζητήσεις για τη μείωση των αμερικανικών στρατευμάτων στη Ρουμανία και την Πολωνία γίνονται σε μια στιγμή που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να πείσει τον Πούτιν να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός.

Οι έξι Αμερικανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, οι οποίοι ζήτησαν όλοι να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, ανέφεραν πολλές λεπτομέρειες της πρότασης στο NBC News. Εάν το Πεντάγωνο εγκρίνει την πρόταση, θα ενισχύσει τους φόβους ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εγκαταλείπουν τους μακροχρόνιους συμμάχους τους στην Ευρώπη που θεωρούν τη Ρωσία ως αυξανόμενη απειλή, δήλωσαν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι.

Οι Ρώσοι «θα εκτιμούσαν τη μείωση των αμερικανικών δυνάμεων θεωρώντας πως αποδυναμώνεται η «αποτροπή» και θα αυξήσει τη διάθεσή τους στο να παρέμβουν με διάφορους τρόπους σε όλο το φάσμα στην Ευρώπη», δήλωσε ο Seth Jones, ανώτερος αντιπρόεδρος του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι θέλει οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για τη δική τους άμυνα, επιτρέποντας στις Ηνωμένες Πολιτείες να εστιάσουν τους στρατιωτικούς τους πόρους στην Κίνα και σε άλλες προτεραιότητες.

Καθώς το Πεντάγωνο υφίσταται περικοπές στον προϋπολογισμό του, η μείωση του στρατού των ΗΠΑ στην Ευρώπη θα απελευθέρωνε πόρους, πιθανώς για την περιοχή Ινδο-Ειρηνικού, την οποία αξιωματούχοι της κυβέρνησης είπαν ότι θεωρούν υψηλότερη στρατηγική προτεραιότητα. Η ακύρωση της ανάπτυξης μονάδων μάχης στην Ανατολική Ευρώπη θα μπορούσε επίσης να εξοικονομήσει χρήματα για τον στρατό, ο οποίος προσπαθεί να ενισχύσει τις επενδύσεις σε καινοτόμο εξοπλισμό και όπλα.

Περίπου 80.000 Αμερικανοί στρατιώτες σταθμεύουν στην Ευρώπη. Μετά την έναρξη του πολέμου από τη Ρωσία, νομοθέτες υποστήριξαν μια ισχυρή στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ κατά μήκος της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, θεωρώντας το ως σημαντικό μήνυμα προς τον Πούτιν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν αφοσιωμένες στην άμυνα αυτών των συνοριακών κρατών.

Ωστόσο, ο Τραμπ κατά την προεκλογική του εκστρατεία εξέφρασε τη δέσμευση να τερματίσει γρήγορα τον πόλεμο και τώρα πιέζει για κατάπαυση του πυρός. Έχει λάβει μια πολύ διαφορετική στάση έναντι της Ουκρανίας από εκείνη του Μπάιντεν, ο οποίος υποσχέθηκε να παρέχει όπλα και άλλη βοήθεια στο Κίεβο «όσο χρειαστεί».

Ο Τραμπ πίεσε την Ουκρανία να κάνει εκ των προτέρων παραχωρήσεις. Ανέστειλε τη στρατιωτική βοήθεια και τη βοήθεια σε σχέση με τις πληροφορίες που έδινε στην Ουκρανία, μια εβδομάδα μετά από μια δημόσια σύγκρουση με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και δεν έχει εκφράσει συγκεκριμένη δέσμευση για τη μελλοντική στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ.

Την ίδια ώρα, η Ρωσία επιδιώκει μια μεγάλη ανοικοδόμηση και μεταρρύθμιση του στρατού της, συμπεριλαμβανομένου του εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού και της αύξησης της παραγωγής όπλων, σύμφωνα με μια εκτίμηση της Δανικής υπηρεσίας πληροφοριών που δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο.

Εάν ο πόλεμος στην Ουκρανία τελειώσει ή «παγώσει» στο πλαίσιο μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, η Ρωσία θα μπορούσε να είναι σε θέση να διεξαγάγει πόλεμο μεγάλης κλίμακας στην Ανατολική Ευρώπη μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, εάν το ΝΑΤΟ αποτύχει να ενισχύσει την άμυνά του, αναφέρει η έκθεση και μεταδίδει το NBC News.

Πηγή: skai.gr

