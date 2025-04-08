ΕΕ: «Καρότο και μαστίγιο» έναντι των ΗΠΑ

Επιβολή δασμών 25% σε μια σειρά προϊόντων των ΗΠΑ, ως αντίμετρα στους δασμούς του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στον χάλυβα και στο αλουμίνιο, προτείνει προς τα κράτη μέλη η Κομισιόν, σύμφωνα με έγγραφο που δημοσίευσε χθες το Reuters. Αν κι έχει έτοιμα «σκληρά» αντίποινα, η ΕΕ διατηρεί την ίδια ώρα στο τραπέζι πρόταση συμφωνίας «μηδενικών δασμών» για βιομηχανικά προϊόντα και για τα αυτοκίνητα.



Στη λίστα, που εστάλη χθες στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες προκειμένου να τεθεί σε ψηφοφορία που απαιτεί ειδική πλειοψηφία, εξαιρέθηκε τελικά το μπέρμπον κατά απαίτηση της Γαλλίας, Ιταλίας και Ιρλανδίας, λόγω των απειλών του Τραμπ για δασμούς έως και 200% στα κρασιά και τα αλκοολούχα ποτά της ΕΕ.



Μεταξύ των προϊόντων που «στοχοποιούνται» πλέον από την ΕΕ είναι τα διαμάντια, τα αυγά, το οδοντικό νήμα, τα λουκάνικα και τα πουλερικά. Οι δασμοί 25% στα προϊόντα θα τεθούν σε ισχύ στις 16 Μαΐου και άλλοι που αφορούν αμύγδαλα και σόγια αργότερα μέσα στο έτος, έως την 1η Δεκεμβρίου.



Η σόγια, μάλιστα, έχει αναφερθεί από στελέχη της Κομισιόν ως παράδειγμα «έξυπνων δασμών» που θέλει να επιβάλει, και με τους οποίους επιδιώκει να χτυπήσει «όπου πονάει περισσότερο» τις ΗΠΑ, με τις ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις για τους Ευρωπαίους καταναλωτές, Και αυτό γιατί η σόγια εξάγεται από πολιτείες με πολιτική σημασία για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, όπως η Λουιζιάνα, αλλά και επειδή μπορεί να εισαχθεί στην Ευρώπη από τη Νότια Αμερική.

Η συμφωνία «μηδενικών δασμών» παραμένει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Την ίδια ώρα, πάντως, η Κομισιόν διατηρεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ συμφωνία «μηδενικών δασμών» σε διάφορα βιομηχανικά προϊόντα και αυτοκίνητα και παρά το ότι η πρόταση -που κατατέθηκε για πρώτη φορά στις 19 Φεβρουαρίου- κατά τον αρμόδιο επίτροπο Μάρος Σέφκοβιτς παραμένει έως σήμερα αναπάντητη.



Ο Ντόναλντ Τραμπ όχι μόνο δεν φαίνεται πρόθυμος να την αποδεχθεί, αλλά ζητά πλέον ανοιχτά από την Ευρώπη να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), πρόταση που έσπευσε να αποδεχθεί η πρόεδρος της Κομισιόν, καθώς την έχει η ίδια προτείνει εδώ και μήνες.



Εάν ωστόσο οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δεν αποκλείει πλέον τη χρήση ακόμα και σκληροπυρηνικών μέτρων, όπως η εφαρμογή του «εργαλείου κατά του εξαναγκασμού» (anti-coercion instrument) για τις αμερικανικές υπηρεσίες που έχουν πλεόνασμα στην ΕΕ.

«Όχι» σε μέτρα «επιβλαβούς» κλιμάκωσης

Κατά μέτρων που θα οδηγούσαν σε «επιβλαβή» κλιμάκωση τάχθηκαν πάντως χθες στη συνεδρίαση των υπουργών Εμπορίου της ΕΕ στο Λουξεμβούργο κράτη μέλη όπως η Λετονία, Ουγγαρία, Ελλάδα, καθώς και η Ιταλία, με την πρωθυπουργό της, Τζόρτζια Μελόνι, να σπεύδει τις επόμενες μέρες στην Ουάσιγκτον για απευθείας συνομιλίες με τον Τραμπ.

