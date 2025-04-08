Νέος γύρος διαβουλεύσεων Ρωσίας-ΗΠΑ θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη την Πέμπτη, ανέφερε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS την Τρίτη, επικαλούμενο το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών.
Επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας θα είναι ο Αλεξάντερ Νταρτσίεφ, ο οποίος διορίστηκε πρόσφατα ως πρεσβευτής της Ρωσίας στις ΗΠΑ, ενώ της αντιπροσωπείας των ΗΠΑ θα ηγείται η αναπληρώτρια βοηθός υπουργός Εξωτερικών Sonata Coulter, ανέφερε το TASS.
Οι συνομιλίες «θα αφιερωθούν στην ομαλοποίηση της λειτουργίας των πρεσβειών», ανέφερε το TASS.
Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, είχε δηλώσει νωρίτερα ότι η συνάντηση ακολουθεί τον γύρο συζητήσεων μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον στην Κωνσταντινούπολη στις 27 Φεβρουαρίου, οι οποίες επικεντρώθηκαν στην προσπάθεια να μειωθούν οι εντάσεις και να αποκατασταθούν οι διμερείς επαφές.
