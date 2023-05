Πολωνία: Ο στρατός παρέλαβε εκτοξευτές πυραύλων HIMARS και θα τους αναπτύξει στα σύνορα με τη Ρωσία

Η Πολωνία παρέλαβε την πρώτη συστοιχία αυτοκινούμενων εκτοξευτήρων πολλαπλών πυραύλων HIMARS, και η Βαρσοβία σχεδιάζει να αναπτύξει αυτό το αμερικανικής κατασκευής οπλικό σύστημα στη μεθόριο της Πολωνίας με τη Ρωσία, ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα ο Πολωνός υπουργός Άμυνας Μάριους Μπλάστσακ. «Αυτό το όπλο θα αναπτυχθεί στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας μας (...), η αποστολή του θα είναι να αποτρέψει τον επιτιθέμενο», ανέφερε σε δημοσιογράφους ο Μπλάστσακ.

Το Μάρτιο, το πολωνικό υπουργείο διευκρίνισε ότι αυτά τα συστήματα μεγάλης εμβέλειας θα εξοπλίσουν μια στρατιωτική μονάδα με βάση το Όλζτιν, σε απόσταση περίπου 80 χλμ από τα σύνορα με το Καλίνινγκραντ, τον ρωσικό θύλακα που βρίσκεται ανάμεσα στην Πολωνία και τη Λιθουανία.

Σύμφωνα με τον Πολωνό υπουργό, τα HIMARS «θα ενισχύσουν τον πολωνικό στρατό στο ανατολικό τμήμα της χώρας και στην ανατολική πτέρυγα της Ατλαντικής Συμμαχίας (ΝΑΤΟ)».

Pierwsze Himarsy już w 🇵🇱. Trafią do @16Dywizja

Wicepremier @mblaszczak: Przyjmujemy dziś do #WojskoPolskie #Himars.y. Sprzęt, który sprawdził się w boju w rękach 🇺🇦 powstrzymując inwazję rosyjską. Ta broń trafi do północno-wschodniej części 🇵🇱.

