«Συνασπισμό μαχητικών αεροσκαφών» ζήτησε από το Τσέκερς ο Ζελένσκι

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Αναφορά στην ανάγκη να προμηθεύσει η Δύση την Ουκρανία με μαχητικά αεροσκάφη έκανε για ακόμα μία φορά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά από τη συνάντηση με τον Ρίσι Σούνακ στην επίσημη εξοχική κατοικία του Βρετανού Πρωθυπουργού στο Τσέκερς.

Σε δημοσιογραφικό ερώτημα για το θέμα ο Ουκρανός Πρόεδρος είπε ότι θέλει να σχηματίσει έναν «συνασπισμό μαχητικών αεροσκαφών» για τη χώρα του. Πρόσθεσε πως πρόκειται για «ένα πολύ σημαντικό ζήτημα» διότι οι Ουκρανοί δεν μπορούν να ελέγξουν τους αιθέρες τους.

UK to train Ukrainian citizens to become “absolutely combat-ready” pilots



PM Rishi Sunak outlines new plans to give Ukraine the “aircraft support they need”



Follow our live coverage

https://t.co/6ocPGScyD6 pic.twitter.com/gDGvFJzE7s