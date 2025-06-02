Πολωνία: Ο Ντόναλντ Τουσκ θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ θα ζητήσει την ψήφο εμπιστοσύνης του κοινοβουλίου για την κυβέρνησή του, αφού ο υποψήφιος που στήριξε για την προεδρία της χώρας, ο Ράφαλ Τσασκόφσκι, ηττήθηκε στις εκλογές της Κυριακής.

«Η πρώτη δοκιμασία θα είναι η ψήφος εμπιστοσύνης που θα ζητήσω σύντομα από το κοινοβούλιο», είπε ο Τουσκ μιλώντας απόψε στην τηλεόραση. «Θέλω όλοι να δουν, συμπεριλαμβανομένων και των αντιπάλων μας, εντός και εκτός της χώρας, ότι είμαστε έτοιμοι για αυτήν την κατάσταση, ότι κατανοούμε τη σοβαρότητα της στιγμής, αλλά δεν σκοπεύουμε να υποχωρήσουμε ούτε σπιθαμή», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι σε μία βραδιά εκλογικού θρίλερ - και προς απογοήτευση της ΕΕ - ο εθνικιστής υποψήφιος της Δεξιάς Κάρολ Ναβρότσκι αναδείχθηκε χθες πρόεδρος της Πολωνίας, επικρατώντας με οριακή διαφορά έναντι του κεντρώου, φιλοευρωπαίου Ράφαλ Τρζάσκοφσκι, συγκεντρώνοντας το 50,89% των ψήφων.

Ο πρόεδρος της Πολωνίας έχει δικαίωμα βέτο στους νόμους και είναι επίσης τύποις ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων.

Η εκλογή του 42χρονου υπερσυντηρητικού και ευρωσκεπτικιστή Ναβρότσκι ενδέχεται να έχει επιπλοκές ως προς τη θέση και τον ρόλο της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και το δικαίωμα στην άμβλωση και τα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+.

Ο Ναβρότσκι, θαυμαστής του Ντόναλντ Τραμπ, εναντιώνεται στην ένταξη της Ουκρανίας στο NATO αλλά υποστηρίζει την παροχή στρατιωτικής βοήθειας προς την Κίεβο για να αντιμετωπίσει τη ρωσική στρατιωτική επιχείρηση.

Επιπλέον απαιτεί να περιοριστούν τα πλεονεκτήματα που έχουν οι περίπου ένα εκατομμύριο Ουκρανοί πρόσφυγες στην Πολωνία.

Επίσης, οι οπαδοί του θέλουν πολύ πιο αυστηρούς περιορισμούς στη μετανάστευση και περισσότερη κυριαρχία της Βαρσοβίας έναντι της ΕΕ.

Πηγή: skai.gr

