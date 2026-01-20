Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είπε στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι θα μπορούσε να οργανώσει μια συνάντηση μετά το Νταβός στο Παρίσι το απόγευμα της Πέμπτης, σύμφωνα με φωτογραφία του μηνύματος που έστειλε ο Μακρόν στον Τραμπ και το οποίο δημοσίευσε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social.

Ο Μακρόν προσκάλεσε επίσης τον Τραμπ σε δείπνο στο Παρίσι την Πέμπτη, σύμφωνα με τη φωτογραφία μηνύματος που δημοσίευσε ο Τραμπ.

Η απάντηση του Τραμπ, αν έχιε υπάρξει, δεν περιλαμβάνεται στη φωτογραφία του μηνύματος που ανέβασε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Λευκός Οίκος στο μεταξύ δεν απάντησε σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Το μήνυμα του Γάλλου Προέδρου που ο Τραμπ δημοσίευσε στο Truth Social είναι αυθεντικό, δήλωσε στο μεταξύ πηγή που βρίσκεται κοντά στον Μακρόν, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. «Δείχνει ότι ο Γάλλος Πρόεδρος υπερασπίζεται την ίδια γραμμή τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Αναλυτικά το μήνυμα που έστειλε ο Μακρόν στον Τραμπ:

«Από τον πρόεδρο Μακρόν προς τον πρόεδρο Τραμπ

Φίλε μου,

Είμαστε απόλυτα ευθυγραμμισμένοι για τη Συρία.

Μπορούμε να κάνουμε σπουδαία πράγματα για το Ιράν.

Δεν καταλαβαίνω τι κάνεις με τη Γροιλανδία.

Ας προσπαθήσουμε να χτίσουμε σπουδαία πράγματα.

1) Μπορώ να οργανώσω μια συνάντηση της G7 μετά το Νταβός, στο Παρίσι, την Πέμπτη το απόγευμα. Μπορώ να προσκαλέσω τους Ουκρανούς, τους Δανούς, τους Σύρους και τους Ρώσους στο περιθώριο.

2) Ας δειπνήσουμε μαζί στο Παρίσι την Πέμπτη πριν επιστρέψεις στις ΗΠΑ.

Εμμανουέλ».

Ο Τραμπ απειλεί να προχωρήσει στην επιβολή δασμών 200% στα κρασιά και τις σαμπάνιες της Γαλλίας

Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε χθες Δευτέρα να προχωρήσει στην επιβολή τελωνειακών δασμών 200% στα εισαγόμενα οινοπνευματώδη--κρασιά και σαμπάνιες--από τη Γαλλία, εξαιτίας της άρνησης του γάλλου ομολόγου του Εμανουέλ Μακρόν να ενταχθεί στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του.

«Θα αυξήσω στο 200% τους τελωνειακούς δασμούς στα κρασιά και στις σαμπάνιες τους. Και θα ενταχτεί. Αλλά δεν είναι υποχρεωμένος να ενταχτεί», δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Φλόριντα.

Πηγές στο περιβάλλον του Μακρόν είπαν χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι το Παρίσι δεν έχε σκοπό να «δώσει θετική συνέχεια» σε αυτό το στάδιο στην πρόκληση της Ουάσιγκτον ο αρχηγός του γαλλικού κράτους να γίνει μέλος του «Συμβουλίου Ειρήνης» του ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα.

Στο μεταξύ, πηγή κοντά στον Μακρόν δήλωσε σχετικά με την απειλή Τραμπ για τους δασμούς στα κρασιά και τις σαμπάνιες της Γαλλίας, ότι «οι απειλές για αλλαγή της εξωτερικής μας πολιτικής είναι απαράδεκτες και αναποτελεσματικές.

Πηγή: skai.gr

