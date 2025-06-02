Πολωνία: Ο εθνικιστής Ναβρότσκι έρχεται, οι βεβαιότητες των Ευρωπαίων φεύγουν

Την περασμένη εβδομάδα, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ δημοσίευσε ένα άρθρο ζητώντας «πολιτισμικούς» συμμάχους στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τη ρητορική MAGA (Make America Great Again - «Κάντε την Αμερική Μεγάλη Ξανά»), επιτέθηκε στις κυβερνήσεις της περιοχής, στο κράτος δικαίου και τη ρύθμιση για τις Big Tech στο όνομα της «δημοκρατίας και της δυτικής κληρονομιάς». Ενώ αυτή η έκκληση δεν κατάφερε να ανατρέψει την ισορροπία δυνάμεων στις πρόσφατες εκλογές από τον Καναδά μέχρι τη Γερμανία, φαίνεται να ακούστηκε δυνατά και καθαρά στην Πολωνία, όπου η προεδρική νίκη του εθνικιστή Κάρολ Ναβρότσκι στέλνει μια ευρύτερη προειδοποίηση σε μια γεωπολιτικά πιεσμένη ήπειρο.

Είναι πλέον ολοένα και πιο σαφές ότι οι τραμπικές επιθέσεις στις παλιές βεβαιότητες και εξαρτήσεις της διατλαντικής σχέσης δεν δημιουργούν μια ίση και αντίθετη αντίδραση. Η πόλωση σε θέματα όπως η μετανάστευση, οι αμβλώσεις και η Ευρώπη ήταν καταφανής στη νίκη, με 51% έναντι 49%, του πυγμάχου Ναβρότσκι, ενός είδους λαϊκιστή αντισυστημικού δεξιού υποψηφίου, τον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ως απαραίτητο για στρατιωτική υποστήριξη. Ο Ναβρότσκι φόρεσε τις καθολικές του αξίες στο μανίκι του, επιτέθηκε στην Πράσινη Συμφωνία των Βρυξελλών και αντιτάχθηκε στην ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Σε συνδυασμό με την κατάρρευση της δικομματικής κυριαρχίας στην Πορτογαλία που διήρκεσε επί μισό αιώνα, η πρόσφατη κεντρώα νίκη στη Ρουμανία αρχίζει να μοιάζει περισσότερο με το τέλος μιας τάσης παρά με την αρχή.

Τι θα συμβεί στη συνέχεια; Η ρητορική της προεκλογικής εκστρατείας του Ναβρότσκι κατά του «μονοπωλίου της κακής εξουσίας» του φιλοευρωπαϊστή πρωθυπουργού της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, υποδηλώνει πιο διχασμένη, παράλυτη πολιτική μπροστά στην ταχύτερα αναπτυσσόμενη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον μεγαλύτερο στρατό της. Ο ρόλος του προέδρου είναι ένας σε μεγάλο βαθμό εθιμοτυπικός, αλλά διαθέτει νομοθετικά δικαιώματα βέτο, τα οποία πιθανότατα θα δέσουν την κυβέρνηση συνασπισμού του Τουσκ σε κόμπους ενόψει των νέων βουλευτικών εκλογών το 2027. Οι επιπτώσεις των θεσμικών μπλοκαρισμάτων έχουν γίνει εμφανείς από τότε που ο Τουσκ ανέλαβε τα καθήκοντά του το 2023, με τον απερχόμενο πρόεδρο Αντρέι Ντούντα να περιορίζει τις προσπάθειες για εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις μετά από χρόνια συντηρητικής διακυβέρνησης. Τα μεταρρυθμιστικά σχέδια ήταν το κλειδί για την αποκατάσταση της χρηματοδοτικής στήριξης της ΕΕ.

Και σύμφωνα με έναν κόσμο μετά την πανδημία, όπου το αυξανόμενο χρέος και οι δαπάνες δεν μπορούν να συγκρατηθούν και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, οι προοπτικές της Πολωνίας αντιμετωπίζονται πλέον πιο πεσιμιστικά από τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Το ζλότι υποχώρησε περίπου μισό τοις εκατό έναντι του ευρώ, και οι αποδόσεις των διεθνών ομολόγων της Πολωνίας αυξήθηκαν στις συναλλαγές νωρίς τη Δευτέρα. Ακόμα και χωρίς να έχει τα ηνία της κυβέρνησης, ο Ναβρότσκι αντιτάχθηκε ανοιχτά στις αυξήσεις φόρων κατά την προεκλογική του εκστρατεία και δεσμεύτηκε να τις μπλοκάρει. Με τις βουλευτικές εκλογές να απέχουν μόλις λίγα χρόνια, θα υπάρξει επίσης λιγότερη όρεξη για περιορισμό του προϋπολογισμού. Ο τραπεζικός τομέας μπορεί να θεωρηθεί ως ένας δελεαστικός στόχος για μελλοντικούς φόρους, σύμφωνα με τους αναλυτές.

Το μήνυμα προς πρωτεύουσες όπως οι Βρυξέλλες, το Βερολίνο και το Παρίσι - οι οποίες πρόσφατα υπέγραψαν αμυντική συνθήκη με τη Βαρσοβία - θα πρέπει να είναι να μην επαναπαύονται στις πολιτικές τους δάφνες, καθώς η Πολωνία πιθανότατα υιοθετεί μια πιο σκεπτικιστική στάση απέναντι στην Ουκρανία. Ακόμα και εν μέσω ενός εμπορικού πολέμου, οι πολιτικοί που έχουν εμπνευστεί από το κίνημα MAGA έχουν υψηλά ποσοστά, με την ακροδεξιά AfD να προηγείται στις εθνικές δημοσκοπήσεις στη Γερμανία και την Εθνική Συσπείρωση να αναμένεται να κερδίσει τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών του 2027, όποιος και αν είναι ο ηγέτης της. Εκτός από την απογοήτευση με τους εν ενεργεία ηγέτες και τις πολιτικές του Τρίτου Δρόμου που συνδυάζουν τον κοινωνικό φιλελευθερισμό με τον δημοσιονομικό συντηρητισμό, βρίσκεται σε εξέλιξη μια γενεαλογική μετατόπιση, με τους νέους ψηφοφόρους να δελεάζονται ολοένα και περισσότερο από πολιτικούς κατά του κατεστημένου σε μια εποχή μη προσιτής στέγασης, εργασιακής ανασφάλειας και πολιτικής τύπου TikTok. Στην Πολωνία, ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών είδε τον 38χρονο υποψήφιο κατά των αμβλώσεων Σλάβομιρ Μέντζεν να αναδεικνύεται πρώτος μεταξύ των ψηφοφόρων κάτω των 40 ετών.

Και όπως ακριβώς το MAGA, που γίνεται πόλος έλξης κατηγορώντας τους ξένους ενώ υπόσχεται μια «αναγέννηση της μεταποίησης», η οικονομική γεωγραφία του λαϊκισμού στην Ευρώπη εξακολουθεί να έχει σημασία. Ο μετακομμουνιστικός μετασχηματισμός της Πολωνίας ήταν εξαιρετικός, καθώς κάλυψε οικονομικά το χάσμα με τη Δύση και ακολούθησε τη δική της πορεία εξωτερικής πολιτικής μόλις 20 χρόνια μετά την ένταξή της στην ΕΕ. Ωστόσο, το γνωστό χάσμα αστικών-αγροτικών περιοχών φάνηκε σε αυτές τις εκλογές, όπως ακριβώς και στην Πορτογαλία. Η εκδίκηση των «τόπων που δεν έχουν σημασία» είναι ολοένα και πιο αισθητή. Δεν υπάρχει μαγικό ραβδί για να αποκρούσει τις δίδυμες πιέσεις της Ρωσίας του Τραμπ και του Πούτιν, αλλά ο χρόνος τελειώνει ώστε οι Ευρωπαίοι ηγέτες να αντιληφθούν γιατί οι ψηφοφόροι αφουγκράζονται το τραγούδι των Σειρήνων της MAGA και να πάρουν μέτρα.

Πηγή: The Washington Post

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.