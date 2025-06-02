Σε μία βραδιά εκλογικού θρίλερ - και προς απογοήτευση της ΕΕ - ο εθνικιστής υποψήφιος της Δεξιάς Κάρολ Ναβρότσκι αναδείχθηκε χθες πρόεδρος της Πολωνίας, επικρατώντας με οριακή διαφορά έναντι του κεντρώου, φιλοευρωπαίου Ράφαλ Τρζάσκοφσκι, συγκεντρώνοντας το 50,89% των ψήφων.

Ο πρόεδρος της Πολωνίας έχει δικαίωμα βέτο στους νόμους και είναι επίσης τύποις ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων.

Η εκλογή του 42χρονου υπερσυντηρητικού και ευρωσκεπτικιστή Ναβρότσκι ενδέχεται να έχει επιπλοκές ως προς τη θέση και τον ρόλο της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και το δικαίωμα στην άμβλωση και τα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+.

Ο Ναβρότσκι, θαυμαστής του Ντόναλντ Τραμπ, εναντιώνεται στην ένταξη της Ουκρανίας στο NATO αλλά υποστηρίζει την παροχή στρατιωτικής βοήθειας προς την Κίεβο για να αντιμετωπίσει τη ρωσική στρατιωτική επιχείρηση.

Επιπλέον απαιτεί να περιοριστούν τα πλεονεκτήματα που έχουν οι περίπου ένα εκατομμύριο Ουκρανοί πρόσφυγες στην Πολωνία.

Επίσης, οι οπαδοί του θέλουν πολύ πιο αυστηρούς περιορισμούς στη μετανάστευση και περισσότερη κυριαρχία της Βαρσοβίας έναντι της ΕΕ.

Πρόεδρος με τη στήριξη του Τραμπ - Το σλόγκαν της προεκλογικής του εκστρατείας ήταν «Πρώτα η Πολωνία»

Ο Ναβρότσκι είναι ένας ιστορικός που δεν είχε πολιτική εμπειρία πριν από την προεκλογική εκστρατεία και δεν ήταν καν πολιτικοποιημένος, μέχρι να επιλεγεί από το συντηρητικό κόμμα «Νόμος και Δικαιοσύνη» που κυβέρνησε την Πολωνία από το 2015 έως το 2023.

Μέχρι και εχθές ήταν πρόεδρος του Ινστιτούτου Εθνικής Μνήμης - το οποίο «αγκαλιάζει» τα εθνικιστικά ιστορικά αφηγήματα - και ηγήθηκε των προσπαθειών για την ανατροπή μνημείων του Σοβιετικού Κόκκινου Στρατού στην Πολωνία.

Για αυτή του την εκστρατεία, η Ρωσία αντέδρασε τοποθετώντας τον σε λίστα καταζητούμενων, σύμφωνα με δημοσιεύματα πολωνικών ΜΜΕ.

Ο Ναβρότσκι ήταν επίσης το προτιμώμενο φαβορί του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με την αμερικανική συντηρητική ομάδα CPAC να πραγματοποιεί την πρώτη της συνάντηση στην Πολωνία την περασμένη εβδομάδα κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του για να του δώσει ώθηση.

Μάλιστα, η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Κρίστι Νόεμ, τον επαίνεσε έντονα και προέτρεψε τους Πολωνούς να τον ψηφίσουν.

Η προεκλογική του εκστρατεία του απηχούσε θέματα δημοφιλή στην αμερικανική δεξιά, το σλόγκαν σλόγκαν της προεκλογικής του εκστρατείας ήταν «Πρώτα η Πολωνία» (κατά το «Πρώτα η Αμερική», America First του Τραμπ) ενώ στις συγκεντρώσεις του εμφανίστηκαν συχνά και σημαίες των ΗΠΑ.

Σκάνδαλα και σχέσεις με τον υπόκοσμο

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, ο Ναβρότσκι καλλιέργησε την εικόνα του σκληρού τύπου αναρτώντας βίντεο που τον έδειχναν σε σκοπευτήρια και σε ρινγκ πυγμαχίας - σαφέστατη αναφορά στο «σκοτεινό» παρελθόν του.

Η γρήγορη πολιτική άνοδος του Ναβρότσκι έφερε στην επιφάνεια διάφορα σκάνδαλα, με αναφορές να τον συνδέουν με μέλη του υποκόσμου τα οποία γνώρισε παλιά ως ερασιτέχνης πυγμάχος ή όταν εργαζόταν ως φύλακας ξενοδοχείου.

Τα πολωνικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι είχε σχέσεις με γκάνγκστερ και τον κόσμο της πορνείας, ενώ το όνομα του συνδέθηκε με σκάνδαλο που αφορούσε την απόκτηση ενός διαμερίσματος στο Γκντανσκ από έναν ηλικιωμένο συνταξιούχο.

Ο Ναβρότσκι είχε υποσχεθεί να φροντίζει τον ηλικιωμένο με αντάλλαγμα το διαμέρισμά του. Δεν τήρησε την υπόσχεσή του και ο ηλικιωμένος κατέληξε σε δημόσιο γηροκομείο.

Μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου, ο Ναβρότσκι υποχρεώθηκε να δωρίσει το διαμέρισμα σε φιλανθρωπικό ίδρυμα.

Πρόσφατα αποκαλύφθηκε ότι το 2009, πολύ πριν εμπλακεί με την πολιτική, ο 42χρονος συμμετείχε σε έναν καυγά με χούλιγκανς στο Γκντανσκ, στον οποίο συμμετείχαν περίπου 140 αντίπαλοι οπαδοί του ποδοσφαίρου.

Αργότερα ορισμένοι καταδικάστηκαν για εγκλήματα. Ο ίδιος όμως ο Ναβρότσκι περιέγραψε τη συμπλοκή ως μια μορφή «ευγενούς» μάχης.

Οι επικριτές του υποστήριξαν στην προεκλογική περίοδο ότι όλα αυτά τον καθιστούν ακατάλληλο να εκπροσωπήσει την Πολωνία ως αρχηγό του κράτους.

Όμως οι δεξιοί ψηφοφόροι και υποστηρικτές του συσπειρώθηκαν γύρω του - κατηγορώντας τα μέσα ενημέρωσης ότι χρησιμοποιούν τη δύναμή τους για να τον βλάψουν – εκλέγοντας τον τελικά πρόεδρο της χώρας.



