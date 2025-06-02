Γερμανία: Το υπουργείο Εσωτερικών εμμένει στις απορρίψεις αιτούντων άσυλο παρά το δικαστικό μπλόκο

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ (CSU) δήλωσε σήμερα ότι η κυβέρνηση εμμένει στις απορρίψεις αιτούντων άσυλο στα σύνορα, παρά τη σημερινή απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου του Βερολίνου, με την οποία η πρακτική χαρακτηρίζεται ως παράνομη.

«Εμμένουμε σε αυτό» το μέτρο και στη νομική μας άποψη, δήλωσε ο κ. Ντόμπριντ και χαρακτήρισε «δυσλειτουργικό» το ισχύον σύστημα ασύλου, ενώ περιέγραψε την δικαστική απόφαση ως «απόφαση μεμονωμένης υπόθεσης», η οποία δεν έχει ουσιαστική σημασία. Το υπουργείο Εσωτερικών θέλει τώρα να περάσει στο «κυρίως θέμα» και να παρουσιάσει ένα «πιο αποφασιστικό» σκεπτικό, πρόσθεσε.

Από την πλευρά του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD), ο Ραλφ Στέγκνερ δήλωσε στην Rheinische Post ότι η δικαστική απόφαση δεν θα αφήσει τον κ. Ντόμπριντ χωρίς κάποιες «πολιτικές πληγές» και τόνισε ότι η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) αντιμετωπίζει τώρα μια δοκιμασία πολιτικού χειρισμού, ενώ η γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας των Πρασίνων Ιρένε Μίχαλιτς ζήτησε από τον υπουργό Εσωτερικών να αποσύρει το μέτρο και η βουλευτής της Αριστεράς Κλάρα Μπούνγκερ απαίτησε την παραίτησή του, επειδή «ένας υπουργός δεν επιτρέπεται να παρανομεί εν γνώσει του».

Συνέπειες ζήτησε και η οργάνωση «Pro Asyl», η οποία σε ανακοίνωσή της υποστήριξε ότι «η πρακτική της απόρριψης των αιτούντων άσυλο παραβιάζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία και πρέπει να σταματήσει αμέσως και ο Αλεξάντερ Ντόμπριντ έχει προκαλέσει αρκετά προβλήματα σε όσους αναζητούν προστασία, αλλά και ζημιά στη γερμανική εξωτερική πολιτική».

Το σωματείο των αστυνομικών θεωρεί ότι με την απόφαση του δικαστηρίου δικαιώθηκε η αρχική άποψή του περί «εξαιρετικά αμφιλεγόμενης διαδικασίας» απόρριψης στα σύνορα. Ο πρόεδρος του σωματείου Αντρέας Ρόσκοπφ δήλωσε επιπλέον στις εφημερίδες του Ομίλου Funke ότι μετά τη δικαστική απόφαση δεν θα πρέπει να λαμβάνονται νομικά μέτρα σε βάρος αστυνομικών που δεν εφαρμόζουν τις απορρίψεις.

Ο επικεφαλής της Επιτροπής Εσωτερικών της Bundestag Τόμας Ζίλμπερχορν (CSU) δήλωσε πάντως ότι το ζήτημα θα πρέπει να διευθετηθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο και υποστήριξε ότι έως τότε «δεν υπάρχει λόγος να σταματήσουν οι απορρίψεις στα σύνορα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

