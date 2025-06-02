Oλλανδία: Η εισαγγελία απαιτεί 221 εκατ. ευρώ από λαθρέμπορο ναρκωτικών

Η ολλανδική εισαγγελία ανακοίνωσε σήμερα ότι θέλει να ανακτήσει το ποσό ρεκόρ των 221 εκατομμυρίων ευρώ από έναν λαθρέμπορο ναρκωτικών που είναι ένας από τους πλέον καταζητούμενους στην Ευρώπη, για τον οποίο υπάρχουν υποψίες ότι κρύβεται στη Σιέρα Λεόνε.

Τα παράνομα περιουσιακά στοιχεία του Γιος Λαϊντέκερς προέρχονται από φορτία κοκαΐνης, καθώς και από αγορές χρυσού και πολυτελών αντικειμένων, σύμφωνα με την εισαγγελία.

Ο Γιος Λαϊντέκερς φέρεται να έβαλε στην τσέπη 114 εκατομμύρια ευρώ μετά τις 14 μεταφορές φορτίων κοκαΐνης σε λιγότερο από ένα χρόνο.

Σύμφωνα με επικοινωνίες που παρακολουθούσε η αστυνομία, ο 33χρονος άνδρας φέρεται επίσης να αγόρασε 975 κιλά χρυσού σε διάστημα μικρότερο των έξι μηνών, αντί του ποσού των 47 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο λαθρέμπορος ναρκωτικών φέρεται επίσης να απέκτησε ακίνητα, μεταξύ των οποίων ένα ξενοδοχείο στην Τουρκία και διαμερίσματα στο Ντουμπάι, σύμφωνα με την εισαγγελία.

Είδη πολυτελείας, όπως δύο αυτοκίνητα Bentley, πολυτελείς τσάντες σχεδιαστών, κοσμήματα και ρολόγια, επίσης προστέθηκαν στο σύνολο των παράνομων περιουσιακών στοιχείων, αυξάνοντας το σύνολο σε 221 εκατομμύρια ευρώ.

"Αυτό δεν είναι παρά ένα πρώτο στάδιο προς την ιχνηλάτηση των περιουσιακών στοιχείων του Λαϊντέκερς", δήλωσε η ολλανδική εισαγγελία.

Τον περασμένο Ιούνιο, δικαστήριο του Ρότερνταμ καταδίκασε ερήμην τον Λαϊντέκερς σε 24 χρόνια φυλάκιση γιατί έδωσε εντολή για μια δολοφονία και γιατί οργάνωσε μεταφορές κοκαΐνης.

Περιλαμβάνεται στον κατάλογο των πλέον καταζητούμενων προσώπων της Europol, της υπηρεσίας της ευρωπαϊκής αστυνομίας, η οποία προσφέρει αμοιβή 200.000 ευρώ για κάθε πληροφορία που θα οδηγήσει στη σύλληψή του.

Τον Ιανουάριο, οι ολλανδικές αρχές δήλωσαν ότι είναι "απολύτως βέβαιες" πως ο Λαϊντέκερς κρύβεται στη Σιέρα Λεόνε.

Φωτογραφίες που δείχνουν τον Λαϊντέκερς μαζί με υψηλόβαθμους αξιωματούχους, εκ των οποίων ο πρόεδρος Τζούλιους Μαάντα Μπίο, προκάλεσαν εικασίες σύμφωνα με τις οποίες ο λαθρέμπορος κοκαΐνης φέρεται να έχει προσεγγίσει την πολιτική τάξη στη Σιέρα Λεόνε, συμπεριλαμβανομένης της κόρης του προέδρου.

Ένα βίντεο και φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στην σελίδα στο Facebook της πρώτης κυρίας της Σιέρα Λεόνε φέτος την Πρωτοχρονιά ήταν τα στοιχεία που έγειραν υποψίες για πρώτη φορά σε σχέση με την παρουσία του φυγάδα στη Σιέρα Λεόνε.

Διακρίνεται σε αυτά ένας άνδρας που μοιάζει στον Λαϊντέκερς, ο οποίος παρίσταται σε θρησκευτική λειτουργία παρουσία του προέδρου της Σιέρα Λεόνε.

Ένας εξόριστος αντικαθεστωτικός από τη Σιέρα Λεόνε, ο Μοχάμεντ Μανσαράι, ο οποίος δημοσίευσε διάφορα βίντεο που δείχνουν τον Λαϊντέκερς στη Σιέρα Λεόνε, κατηγορεί τον πρόεδρο Μπίο και την κυβέρνησή του ότι του "παρέχουν καταφύγιο".

Ο Μανσαράι δηλώνει ότι ο Ολλανδός φέρεται να είναι ζευγάρι με την κόρη του προέδρου, την Ανιές Μπίο, με την οποία εμφανίζεται στα βίντεο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

