Ο υποψήφιος της δεξιάς Κάρολ Ναβρότσκι νίκησε οριακά τον κεντρώο Ράφαλ Τρζάσκοφσκι στον επαναληπτικό γύρο των προεδρικών εκλογών στην Πολωνία, συγκεντρώνοντας το 50,89% των ψήφων έναντι 49,11, σύμφωνα με την εκλογική επιτροπή.

«Η φράση "λεπτό σαν ξυράφι" θα εισέλθει πλέον στην πολωνική γλώσσα ως φράση», είπε στους επευφημούντες υποστηρικτές του λίγο μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των exit polls, προσθέτοντας: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους Πολωνούς για τις ψήφους τους... Ελπίζω να μπορέσουμε τώρα να προχωρήσουμε σαν τορπίλη και να σκεφτούμε το μέλλον».

Ο Ναβρότσκι, που υποστηρίζεται από το εθνικιστικό κόμμα Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS) αλλά και από την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στοχεύει να απομακρύνει την Πολωνία από το ευρωπαϊκό κατεστημένο προς μια πιο λαϊκιστική κατεύθυνση.

Ο Τρζασκόφσκι είχε υποσχεθεί να συνεργαστεί στενά με την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ, επιτρέποντάς της να προωθήσει μια νομοθετική ατζέντα που επί του παρόντος μπλοκάρεται από τον νυν πρόεδρο Αντρέι Ντούντα, ο οποίος συμμαχεί με το PiS. Μια νίκη λοιπόν, του Ναβρότσκι αποτελεί σημαντικό πλήγμα για την κυβέρνηση Τουσκ, η οποία καλείται να αντιμετωπίσει έναν ακόμη αντίπαλο πρόεδρο που είναι πιθανό να μπλοκάρει βασικές νομοθετικές προτάσεις.

«Η προεδρία Ναβρότσκι σημαίνει μια σύγκρουση υψηλού επιπέδου μεταξύ του προέδρου και του Τουσκ», δήλωσε η Τζοάνα Σαβίκα, πολιτική αναλύτρια στο Polityka Insight, ένα think tank με έδρα τη Βαρσοβία. «Ωστόσο, είναι σαφές ότι θα είναι δύσκολο για την κυβέρνηση να εφαρμόσει βασικές μεταρρυθμίσεις, επειδή ο πρόεδρος μπορεί να ασκήσει βέτο στις περισσότερες από αυτές».

Ο Ναβρότσκι αντιμετώπισε μια σειρά από αποκαλύψεις για το παρελθόν του, συμπεριλαμβανομένων κατηγοριών ότι βοήθησε στην οργάνωση ενός πάρτι με ιερόδουλες για τους επισκέπτες ενός πολυτελούς ξενοδοχείου ενώ εργαζόταν ως φύλακας ασφαλείας, ότι συμμετείχε σε καβγάδες ως χούλιγκαν ποδοσφαίρου και ότι απέκτησε ένα διαμέρισμα από έναν συνταξιούχο υπό αμφίβολες συνθήκες.

Οι συντηρητικοί ψηφοφόροι υποστήριξαν σθεναρά τον Ναβρότσκι, ανησυχώντας για το φιλελεύθερο ιστορικό του Τρζασκόφσκι ως δημάρχου της Βαρσοβίας, όπου υποστήριζε τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ και ήταν εκτός εαυτού με την ισχυρή ιεραρχία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Το οριακό αποτέλεσμα των εκλογών δείχνει τις βαθιές πολιτικές διαιρέσεις της Πολωνίας — μεταξύ των πιο φιλελεύθερων πόλεων και των συντηρητικών μικρότερων κωμοπόλεων και χωριών, μεταξύ εκείνων που υποστηρίζουν την ΕΕ και εκείνων που τάσσονται υπέρ μιας ισχυρής εθνικιστικής χώρας, και μεταξύ των φιλελεύθερων και των ανθρώπων που ασπάζονται τις παραδοσιακές αξίες και τον ισχυρό ρόλο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Αλλά αυτές οι διαιρέσεις δεν είναι κάτι καινούργιο. Και το 2020, ο Ντούντα νίκησε τον Τρζασκόφσκι για την προεδρία με 51% έναντι 49%.

