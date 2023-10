Πολωνία: Μαζική διαδήλωση στη Βαρσοβία, δύο εβδομάδες πριν από τις εκλογές- Δείτε βίντεο

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν σήμερα σε διαδήλωση της αντιπολίτευσης στη Βαρσοβία, δύο εβδομάδες πριν από τις βουλευτικές εκλογές οι οποίες σύμφωνα με τη φιλελεύθερη Πολιτική Πλατφόρμα (PO) μπορεί να καθορίσουν το μέλλον της Πολωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη δημοκρατική της θέση.

Δημοσκοπήσεις δείχνουν πως η κυβέρνηση του εθνικιστικού κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS) είναι πιθανό να κερδίσει τις εκλογές αλλά μπορεί να δυσκολευθεί να εξασφαλίσει πλειοψηφία εν μέσω δυσαρέσκειας για το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης και ανησυχιών για τη διάβρωση των δημοκρατικών ελέγχων και ισορροπιών.

Ο δήμος της Βαρσοβίας ανέφερε πως περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι συμμετείχαν στο μεγαλύτερο συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε ποτέ στην πρωτεύουσα. Η δημόσια ραδιοτηλεόραση TVP, η οποία σύμφωνα με ανεξάρτητους παρατηρητές των ΜΜΕ έχει μετατραπεί υπό τη διακυβέρνηση του PiS σε κυβερνητικό φερέφωνο, μετέδωσε, επικαλούμενη την αστυνομία, πως 100.000 άνθρωποι έλαβαν μέρος.

BREAKING: About 30,000-40,000 people assembled in Poland. Unclear what this is about, some say it's an anti-government protest. There was a rumoured color revolution plan set by the US. These crowds are not as large as they seem. pic.twitter.com/2wnfevN7Ju