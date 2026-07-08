«Πολιτικό θέατρο»: Γιατί παραιτήθηκε ο Νάιτζελ Φάρατζ για να ξαναβάλει υποψηφιότητα

Ως «πολιτικό θέατρο» χαρακτηρίζει το BBC την απόφαση του Νάιτζελ Φάρατζ να παραιτηθεί από βουλευτής. Αφού κράτησε σε αγωνία το Γουέστμινστερ με μια προκλητική ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα σχετικά με το «μέλλον του στη δημόσια ζωή», ανέβηκε στη σκηνή του κόμματος «Reform» μπροστά σε μια κάμερα, σε μια άδεια από κόσμο αίθουσα, και ανέλυσε πώς σκοπεύει να τραβήξει και πάλι τα φώτα της δημοσιότητας.

Στο τέλος της ομιλίας του ανακοίνωσε πως παραιτείται από τη θέση του βουλευτή, προκειμένου να διεκδικήσει εκ νέου την έδρα του Κλάκτον στο Έσεξ, την οποία κατείχε τα τελευταία δύο χρόνια.

Γιατί όμως προχώρησε ο Φάρατζ σε μια τέτοια ανακοίνωση; Σύμφωνα με την ανάλυση του βρετανικού δικτύου, τις τελευταίες εβδομάδες βρισκόταν υπό έντονη πίεση. Οι σχέσεις του με πλούσιους χρηματοδότες και η απροθυμία του να δημοσιοποιήσει τα ποσά που έλαβε, όπως αποκάλυψαν δημοσιογραφικές έρευνες, τον έστησαν με την πλάτη στον τοίχο.

Ο ίδιος επέμεινε πως δεν είχε υποχρέωση να γνωστοποιήσει δημόσια τα «προσωπικά δώρα» που δέχτηκε πριν επιστρέψει στην ενεργό πολιτική, την ώρα που οι εβδομαδιαίες συνεντεύξεις Τύπου του Reform στο Γουέστμινστερ είχαν παγώσει.

Η κατάσταση περιπλέχθηκε όταν ο κοινοβουλευτικός επίτροπος για θέματα Δεοντολογίας, Ντάνιελ Γκρίνμπεργκ, ξεκίνησε επίσημη έρευνα για ένα δώρο ύψους 5 εκατομμυρίων λιρών που έλαβε ο Φάρατζ από τον Βρετανό δισεκατομμυριούχο των κρυπτονομισμάτων, Κρίστοφερ Χάρμπορν, ο οποίος διαμένει στην Ταϊλάνδη. Πολλοί επέμεναν ότι ο Φάρατζ όφειλε να δηλώσει τις παροχές που είχε λάβει κατά τους 12 μήνες πριν από την εκλογή του, γεγονός που πυροδότησε την έρευνα.

Το κλίμα βάρυνε ακόμη περισσότερο μετά από δημοσίευμα της εφημερίδας The Sunday Times το περασμένο Σαββατοκύριακο, το οποίο αποκάλυψε την οικονομική υποστήριξη που παρείχε στον Φάρατζ ο Τζορτζ Κότρελ, ο οποίος έχει καταδικαστεί και φυλακιστεί στο παρελθόν για απάτη στις ΗΠΑ.

Όπως σημειώνει το BBC, η έρευνα θα μπορούσε θεωρητικά να οδηγήσει σε αναγκαστικές αναπληρωματικές εκλογές, αν και οι πιθανότητες είναι σχετικά μικρές. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο Νάιτζελ Φάρατζ θα βρισκόταν απολογούμενος έναντι του εκλογικού του σώματος. Με την κίνησή του αυτή επιδιώκει να έχει ο ίδιος το πάνω χέρι.

Σύμμαχοί του ανέφεραν πως στόχος του Φάρατζ είναι να μετατρέψει την επικείμενη προεκλογική εκστρατεία σε μια μάχη του «λαού εναντίον του κατεστημένου». «Ο Νάιτζελ καθορίζει την ατζέντα. Έχει βαρεθεί μέχρι θανάτου να τον κρίνουν το Sky, οι Times και ο Ντάνιελ Γκρίνμπεργκ», πρόσθεσαν χαρακτηριστικά.

Το Reform σκοπεύει να τρέξει τις διαδικασίες για τις αναπληρωματικές εκλογές το συντομότερο δυνατό. Μόλις μείνει κενή επίσημα η έδρα του στο Κλάκτον, ο Φάρατζ μπορεί να υποβάλει σχετική πρόταση στη Βουλή των Κοινοτήτων προτού το Κοινοβούλιο κλείσει για τις θερινές διακοπές στο τέλος της επόμενης εβδομάδας. Αυτό σημαίνει ότι οι κάλπες θα στηθούν πιθανότατα τον επόμενο μήνα.

Το μεγάλο ερώτημα είναι πώς θα αντιδράσουν οι πολιτικοί του αντίπαλοι. Μέχρι στιγμής, πέντε από τα βασικά κόμματα –οι Εργατικοί, οι Συντηρητικοί, οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες, οι Πράσινοι και το «Restore Britain»– έχουν αποκλείσει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να κατεβάσουν υποψήφιο στο Κλάκτον. Περιγράφουν τη διαδικασία ως «τσίρκο», «έργο ματαιοδοξίας» και «σπατάλη του χρήματος των φορολογουμένων», επιλέγοντας να μην νομιμοποιήσουν αυτό που αποκαλούν «διαφημιστικό κόλπο» του Φάρατζ. Υπάρχει εξάλλου πολιτικό προηγούμενο όπου τα κόμματα απέχουν από αναπληρωματικές εκλογές γι' αυτούς ακριβώς τους λόγους.

Ωστόσο, η σχεδόν βέβαιη επανεκλογή του Φάρατζ δεν βάζει φρένο στην έρευνα του επιτρόπου Δεοντολογίας. Ορισμένοι βουλευτές εξετάζουν ήδη το σενάριο ο Φάρατζ να κερδίσει τώρα τις εκλογές, αλλά αργότερα να βρεθεί αντιμέτωπος με την ίδια ακριβώς κατάσταση.

Αυτό θα συνέβαινε αν το Κοινοβούλιο έκρινε τελικά ότι του αξίζει η ποινή της αποβολής και, κυρίως, αν το 10% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων του Κλάκτον υπέγραφε αίτηση ανάκλησης της βουλευτικής του ιδιότητας – ένα σενάριο καθόλου απίθανο, αν οι πολίτες κουραστούν από τις συνεχείς εκλογικές αναμετρήσεις.

Στην ουσία, η κίνηση του Reform συμπυκνώνεται στη φράση: «Σας προλαβαίνουμε, κερδίζουμε την προσοχή και καθορίζουμε εμείς την ατζέντα».

Πηγή: skai.gr

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