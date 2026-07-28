Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν σήμερα τουλάχιστον δύο ουκρανικά πλοία, μεταξύ των οποίων και ένα πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου που μετέφερε στρατιωτικό υλικό, καθώς και ένα στο λιμάνι του Μικολάεφ, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Στο στόχαστρο μπήκε επίσης το ίδιο το λιμάνι του Μικολάεφ.

«Ως αποτέλεσμα των πληγμάτων, με επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, χτυπήθηκαν υποδομές μεταφόρτωσης στο λιμάνι του Μικολάεφ, οι οποίες χρησιμοποιούνταν για την παραλαβή και αποθήκευση στρατιωτικών φορτίων, καθώς επίσης και δεξαμενές καυσίμων και λιπαντικών που προορίζονταν για τον ανεφοδιασμό των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων», υποστηρίζεται σε αυτήν την ανακοίνωση.

Σύμφωνα εξάλλου με τη Μόσχα, στην περιοχή της Οδησσού, μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν ένα πλοίο ξηρού φορτίου που μετέφερε στρατιωτικό υλικό στα λιμάνια της Οδησσού και του Τσορνομόρσκ.

Η Ρωσία και η Ουκρανία εντείνουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις τους στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και της Αζοφικής τις τελευταίες εβδομάδες, χτυπώντας δεκάδες πλοία, μεταξύ των οποίων και δεξαμενόπλοια.

Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες του ρωσικού υπουργείου Άμυνας από ανεξάρτητες πηγές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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