Η κεφαλαιοποίηση της Apple ξεπέρασε τα $5 τρισ. - Η δεύτερη εταιρεία στην ιστορία που «άγγιξε» το ιστορικό ορόσημο

Η κεφαλαιοποίηση της Apple ξεπέρασε για λίγο τα 5 τρισεκατομμύρια δολάρια για πρώτη φορά την Τρίτη, καθιστώντας την τη δεύτερη μόλις εταιρεία στην ιστορία που έχει πετύχει αυτό το ορόσημο, μετά την Nvidia, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Οι μετοχές της Apple καταγράφουν άνοδο περίπου 0,2% στα 337,7 δολάρια, με αποτέλεσμα η κεφαλαιοποίησή της να ανέρχεται σε 4,96 τρισεκατομμύρια δολάρια. Στα υψηλά της συνεδρίασης, στα 342,89 δολάρια, η κεφαλαιοποίηση της Apple ανήλθε στα 5,036 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Η Apple έγινε νωρίτερα αυτόν τον μήνα η πολυτιμότερη εταιρεία στον κόσμο, εκτοπίζοντας από την κορυφή την Nvidia, η οποία βρισκόταν στην πρώτη θέση από τον Ιούνιο του 2025 και ήταν η πρώτη εταιρεία που ξεπέρασε το ορόσημο των 5 τρισ. δολαρίων σε κεφαλαιοποίηση.

Για την Apple, η φετινή χρηματιστηριακή άνοδος οφείλεται τόσο στην ισχυρή ζήτηση για τα προϊόντα της όσο και στην απόφασή της να μείνει εκτός της κούρσας των δαπανών για την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία απομειώνει τις ταμειακές ροές των ανταγωνιστών της στις Big Tech.

Η εταιρεία δυσκολεύτηκε να αναπτύξει δικά της μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και αντ’ αυτού βασίστηκε στην τεχνολογία της Google για την υποστήριξη νέων υπηρεσιών, όπως η ανανεωμένη Siri. Με αυτόν τον τρόπο απέφυγε το τεράστιο κόστος υποδομών που έχει κάνει τους επενδυτές των Big Tech να αμφιβάλλουν για την απόδοση των ολοένα αυξανόμενων επενδύσεων σε κέντρα δεδομένων.

Η απόφασή της να διατηρήσει σταθερές τις τιμές των iPhone τον περασμένο μήνα, όταν ανακοίνωσε αυξήσεις τιμών για τα MacBook και τα iPad, ενίσχυσε επίσης τη ζήτηση, καθώς οι αγοραστές έσπευσαν να αποκτήσουν τη ναυαρχίδα της εταιρείας πριν από τις αναμενόμενες αυξήσεις τιμών αργότερα μέσα στη χρονιά, σύμφωνα με αναλυτές.

Για να τονώσει τη ζήτηση, η Apple παρουσίασε επίσης την Τρίτη ένα πρόγραμμα μίσθωσης (leasing) συσκευών στις ΗΠΑ μέσω της εταιρείας πληρωμών Klarna, στο πλαίσιο του οποίου οι μηνιαίες δόσεις ξεκινούν από 17,99 δολάρια για ένα iPhone, 11,99 δολάρια για ένα Apple Watch ή iPad και 24,99 δολάρια για έναν Mac.

Συμπεριλαμβανομένων των κερδών της σημερινής συνεδρίασης, η μετοχή της Apple έχει σημειώσει άνοδο 24% μέχρι στιγμής φέτος, ξεπερνώντας κατά πολύ τις άλλες έξι μετοχές της ομάδας «Magnificent 7», των μεγάλων αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών (Nvidia, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta Platforms και Tesla).

Η Apple αναμένεται να ανακοινώσει τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου μετά το κλείσιμο της αγοράς την Πέμπτη, ενώ οι αναλυτές προβλέπουν αύξηση των τριμηνιαίων εσόδων κατά περισσότερο από 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Πηγή: skai.gr

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