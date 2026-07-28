Στον Λευκό Οίκο ο Νετανιάχου για τη συνάντηση με τον Τραμπ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έφτασε στον Λευκό Οίκο για τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, την πρώτη μετά τον πόλεμο που εξαπέλυσαν ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν τον Φεβρουάριο.

Πρόκειται για την όγδοη συνάντηση των δύο ηγετών από την έναρξη της δεύτερης προεδρικής θητείας του Τραμπ, αλλά για την πρώτη μετά τον πόλεμο που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά του Ιράν τον Φεβρουάριο.

Κατά την προηγούμενη συνάντησή τους, λιγότερο από τρεις εβδομάδες πριν από την έναρξη του πολέμου, ο Νετανιάχου είχε επιχειρήσει να πείσει τον Τραμπ να συμμετάσχει στις ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν.

Έκτοτε, σύμφωνα με πληροφορίες, οι σχέσεις μεταξύ των δύο ηγετών έχουν επιδεινωθεί, καθώς κορυφαίοι Αμερικανοί αξιωματούχοι εμφανίζονται δυσαρεστημένοι επειδή καμία από τις εκτιμήσεις του Νετανιάχου για την εξέλιξη του πολέμου δεν επιβεβαιώθηκε.

Στην ατζέντα της σημερινής συνάντησης περιλαμβάνονται οι εξελίξεις στη σύγκρουση με το Ιράν, η παρουσία του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο, καθώς και οι προσπάθειες διεύρυνσης των Συμφωνιών του Αβραάμ, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.



Πηγή: skai.gr

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