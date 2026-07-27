Πούτιν: Η Ουκρανία θα χάσει τα εδάφη της στα δυτικά αργά ή γρήγορα

«Η Ουκρανία θα χάσει τα δυτικά εδάφη της αργά ή γρήγορα», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κατά τη διάρκεια συνάντησης με μέλη του Ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού.

«Είμαι βέβαιος ότι αργά ή γρήγορα η Ουκρανία θα χάσει αυτά τα δυτικά εδάφη, περιοχές που κάποτε ανήκαν στην Πολωνία, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία. Μπορεί να μη συμβεί αύριο ή μεθαύριο. Μπορεί να χρειαστεί ένα έτος, δύο έτη, 10 έτη ή 15 έτη, αλλά η ιστορία τελικά θα επαναφέρει τα πάντα στη θέση τους», ανέφερε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το Tass.

«Η Ρωσία ήταν ο μόνος εγγυητής της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας, αλλά το Κίεβο κήρυξε τη Μόσχα εχθρό του», πρόσθεσε ο Ρώσος ηγέτης.

Πηγή: skai.gr

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