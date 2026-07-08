Αυστηρό μήνυμα στον Βλαντίμιρ Πούτιν έστειλε το πρωί της Τετάρτης ο γγ. του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε από την 36η Σύνοδο της Άγκυρας. Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ συναντώνται στην Άγκυρα στην κρίσιμης σημασίας σύνοδο κορυφής έχοντας πολλά ανοιχτά μέτωπα.

«Μην παίζεις μαζί μας. Δεν θα επιτεθούμε ποτέ σε κανέναν. Θα υπερασπιστούμε μόνο τον τρόπο ζωής μας, τις δημοκρατίες μας, την επικράτειά μας» διεμήνυσε ο Ρούτε.

«Νομίζω ότι οι αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν ήταν απολύτως απαραίτητες. Το Ιράν παραβιάζει την εκεχειρία» ανέφερε ο γ.γ του ΝΑΤΟ ερωτηθείς σχετικά από δημοσιογράφους.

Για το Ιράν, ο επικεφαλής της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας ανέφερε ότι «αναμένω σήμερα από τους συμμάχους να επιβεβαιώσουν εκ νέου ότι δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνική ικανότητα».

«Είναι πάντα πιθανό ο Πούτιν να χρησιμοποιήσει βία εναντίον των χωρών της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ... Είναι φυσικό να βρισκόμαστε σε διάλογο με την Ουκρανία, καθώς έχουμε έναν κοινό εχθρό. Ο πρόεδρος Τραμπ και οι ΗΠΑ αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο του ΝΑΤΟ» σχολίασε ο πρόεδρος της Πολωνίας Κάρολ Ναβρότσκι.

«Πρέπει να βοηθήσουμε ακόμη περισσότερο την Ουκρανία, να ασκήσουμε μεγαλύτερη πίεση στη Ρωσία και να διασφαλίσουμε ότι ο μόνος νικητής αυτού του πολέμου, φυσικά, θα είναι η Ουκρανία» επισήμανε από πλευράς της η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, από τη σύνοδο.

«Η Ρωσία δεν είναι πρόθυμη να διαπραγματευτεί, αλλά είναι και ανίκανη να κερδίσει την Ουκρανία. Πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προετοιμασμένοι για πολλά διαφορετικά σενάρια σχετικά με τη Ρωσία» προειδοποίησε ο Σουηδός πρωθυπουργός Ούλφ Κρίστερσον.

Ωστόσο, ο Βούλγαρος πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ υποστήριξε ότι «έχουμε εξαντλήσει τις δυνατότητές μας να παρέχουμε στρατιωτική υποστήριξη. Εννοώ όπλα και πυρομαχικά από τις αποθήκες των Βουλγαρικών Ενόπλων Δυνάμεων. Έχουμε παράσχει 13 πακέτα. Δεν έχουμε τίποτα να προμηθεύσουμε στην Ουκρανία».

Την Τρίτη ο πρόεδρος της Ουκρανίας απηύθυνε έκκληση για μεγαλύτερη πίεση στη Ρωσία, μετά την κλιμάκωση των επιθέσεων του Κιέβου στον ενεργειακό της τομέα, αλλά και τα μαζικά πλήγματα της Μόσχας που στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους από 50 ανθρώπους στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

«Βλέπουμε την αδυναμία της Ρωσίας – τη νιώθουμε. Αλλά αυτό δεν αρκεί. Χρειαζόμαστε περισσότερη πίεση, περισσότερα αντιβαλλιστικά συστήματα και περισσότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στους δημοσιογράφους, μιλώντας στο πλευρό του Ρούτε στην Άγκυρα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι «πλησιάζουμε πιο κοντά από όσο συνειδητοποιούν οι άνθρωποι» σε μια λύση στον πόλεμο στην Ουκρανία, προσθέτοντας ότι θα αναφερθεί στο ζήτημα στις συναντήσεις που θα έχει κατά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ.

Ο Τραμπ έκανε τις δηλώσεις αυτές μετά τις ξεχωριστές τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχε με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ουκρανό Βολοντίμιρ Ζελένσκι το Σαββατοκύριακο, αν και δεν έδωσε διευκρινίσεις για το σχόλιό του.

Στο μεταξύ στη Ρωσία ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σχολίασε ότι εκτιμά πως η θέση των ΗΠΑ για την επίλυση της κρίσης παραμένει αμετάβλητη.

Πηγή: skai.gr

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