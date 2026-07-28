Η UEFA αντέδρασε άμεσα και έντονα στο σχέδιο του Τζιάνι Ινφαντίνο, ο οποίος σύμφωνα με δημοσίευμα των Times εξετάζει το ενδεχόμενο να διαθέσει μετοχές του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες επενδυτές. Η προοπτική εμπορικής αξιοποίησης της κορυφαίας διοργάνωσης έχει προκαλέσει κύμα αντιδράσεων σε όλο το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, με την UEFA να τονίζει πως το θέμα αγγίζει τα θεμέλια της διακυβέρνησης του αθλήματος.

Σε δημόσια τοποθέτησή της, η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία υπογράμμισε ότι η «ψυχή» του ποδοσφαίρου δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως περιουσιακό στοιχείο προς πώληση, ούτε να διαπραγματεύεται χωρίς πλήρη διαφάνεια. Κάλεσε όλες τις ομοσπονδίες, τα πρωταθλήματα, τους συλλόγους, τους παίκτες και τους φιλάθλους να αντιμετωπίσουν το ζήτημα με τη μέγιστη σοβαρότητα, επισημαίνοντας πως κανείς δεν είναι ιδιοκτήτης του παιχνιδιού και πως δεν αποτελεί δικαίωμα της FIFA να το διαθέσει σε επενδυτές.

Αναλυτικά η τοποθέτηση της UEFA:

«Αυτό ξεπερνά ένα όριο που οι θεσμοί του ποδοσφαίρου δεν πρέπει ποτέ να υπερβούν. Η UEFA αντιμετωπίζει το θέμα με εξαιρετική σοβαρότητα, όπως οφείλει να κάνει και κάθε Εθνική Ομοσπονδία. Το ίδιο ισχύει για όλους τους εμπλεκόμενους: Πρωταθλήματα, συλλόγους, παίκτες, φιλάθλους, κυβερνήσεις και κάθε φορέα που ενδιαφέρεται για το μέλλον του παιχνιδιού. Η ψυχή και η διακυβέρνηση του ποδοσφαίρου δεν αποτελούν περιουσιακά στοιχεία προς διαπραγμάτευση - ειδικά όταν δεν υπάρχει καμία διαφάνεια για το ποιος ωφελείται οικονομικά. Κανείς δεν είναι ιδιοκτήτης του ποδοσφαίρου. Δεν είναι στη δικαιοδοσία της FIFA να το πουλήσει».

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