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Εννέα άτομα με σαλμονέλα στην Αθήνα - Όλοι έφαγαν σε συγκεκριμένο μαγαζί στο Περιστέρι

Μετά τη Λαμία και την Καστοριά, το βακτήριο εμφανίστηκε και στην πρωτεύουσα - Ξεκάθαρο, πλέον, ότι υπάρχουν στην αγορά ελλιπείς έλεγχοι

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Κοτόπουλο

Εννέα άτομα, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, εμφάνισαν την Κυριακή, 26/7, έντονα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Νίκαιας. Εκεί διαπιστώθηκε, μετά από εξετάσεις, ότι πρόκειται για εμφάνιση του βακτηρίου της σαλμονέλας.  Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, και οι εννέα πήραν εξιτήριο, καθώς τους δόθηκε φαρμακευτική αγωγή.

Όλοι έφαγαν από ένα συγκεκριμένο μαγαζί στο Περιστέρι και αυτό σημαίνει πως όπως και στη Λαμία και στην Καστοριά - όπου εμφανίστηκε τις προηγούμενες μέρες η σαλμονέλα - έτσι και σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να υπήρξε ελλιπής έλεγχος. 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Σαλμονέλα Περιστέρι
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