Το γραφείο του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζήτησε από τον ανώτατο εισαγγελέα της χώρας να εξετάσει το ενδεχόμενο έναρξης ποινικής διαδικασίας κατά του προέδρου της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, σύμφωνα με επιστολή που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη.

Ο Λουκασένκο, στενός σύμμαχος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, επέτρεψε στη Μόσχα να χρησιμοποιήσει το έδαφος της Λευκορωσίας ως ορμητήριο για την πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Το γραφείο του Ουκρανού προέδρου ανέφερε στην επιστολή ότι ανταποκρινόταν σε αίτημα της εξόριστης αντιπολιτευόμενης οργάνωσης Belarus Democratic Forum, η οποία είχε απευθυνθεί στον Ζελένσκι τον Μάιο ζητώντας από το Κίεβο να ασκήσει δίωξη κατά του Λουκασένκο για εγκλήματα πολέμου, γενοκτονία και «κρατική τρομοκρατία».

Η οργάνωση κατηγορεί τον Λουκασένκο για συνέργεια στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, καθώς και για την εξαναγκαστική μεταφορά τουλάχιστον 2.442 Ουκρανών παιδιών στη Λευκορωσία μέσω προγράμματος που έχει τεκμηριωθεί από το Yale Humanitarian Research Lab. Το 2023, ο ίδιος ο Λουκασένκο είχε δηλώσει ότι η Λευκορωσία φιλοξένησε προσωρινά παιδιά από την Ουκρανία προκειμένου να αναρρώσουν από το ψυχικό τραύμα που προκάλεσε ο πόλεμος.

Την Τρίτη, ο Όλεχ Τατάροφ, ανώτερος αξιωματούχος του γραφείου του Ζελένσκι, ενημέρωσε με επιστολή το Belarus Democratic Forum ότι το αίτημά του διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία με την παράκληση να «λάβει τα κατάλληλα μέτρα», εφόσον υπάρχουν οι απαραίτητες νομικές προϋποθέσεις. Η επιστολή δημοσιεύθηκε από την ίδια την οργάνωση.

Παρότι δεν υπάρχει προς το παρόν προοπτική να εμφανιστεί ο Λουκασένκο ενώπιον ουκρανικού δικαστηρίου, ενδεχόμενες κατηγορίες εναντίον του θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από το Κίεβο και τη λευκορωσική αντιπολίτευση ως επιχείρημα προς τις δυτικές χώρες για τη διατήρηση της πίεσης εναντίον του. Αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο Λουκασένκο φέρεται να διαπραγματεύεται με την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), την άρση περισσότερων αμερικανικών κυρώσεων, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων.

Ο Ζελένσκι υιοθετεί πιο σκληρή στάση απέναντι στον Λουκασένκο

Τις τελευταίες εβδομάδες ο Ζελένσκι έχει υιοθετήσει πιο αποφασιστική στάση απέναντι στον Λουκασένκο. Τον περασμένο μήνα, μάλιστα, του απηύθυνε τελεσίγραφο να απομακρύνει σταθμούς αναμετάδοσης σημάτων, τους οποίους το Κίεβο υποστηρίζει ότι χρησιμοποιεί η Ρωσία για να κατευθύνει επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών κατά της Ουκρανίας.

Αυτόν τον μήνα, ο Λουκασένκο επανέλαβε ότι δεν πρόκειται να στείλει τον στρατό της χώρας του να πολεμήσει στην Ουκρανία, δηλώνοντας σε αξιωματικούς και αποφοίτους στρατιωτικών σχολών: «Κανείς δεν πρόκειται να σας στείλει σε αυτή τη λουτρό αίματος.»

Ωστόσο, έχει στηρίξει τον Πούτιν και με άλλους τρόπους, επιτρέποντας στη Μόσχα να αναπτύξει τακτικά πυρηνικά όπλα στη Λευκορωσία, καθώς και να χρησιμοποιεί στρατιωτικές βάσεις και χώρους εκπαίδευσης της χώρας.

Ο Ντμίτρι Μπολκουνέτς, γενικός γραμματέας του Belarus Democratic Forum, δήλωσε ότι μια πιθανή δίωξη κατά του Λουκασένκο «θα αύξανε σημαντικά τους προσωπικούς νομικούς και κινδύνους ασφαλείας που αντιμετωπίζει» και θα αποτελούσε πράξη ιστορικής δικαιοσύνης. «Θα μπορούσε να έχει βαθύ αντίκτυπο στο εσωτερικό της Λευκορωσίας, επειδή ο Λουκασένκο θα το έπαιρνε πολύ προσωπικά και θα ανησυχούσε έντονα για τις συνέπειες», δήλωσε στο Reuters.

Πηγή: skai.gr

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