Τραμπ για F-35 στην Τουρκία: «Κανείς δεν μου υπαγορεύει τι πρέπει να πουλάμε»

«Η Τουρκία υπήρξε καλός σύμμαχος. Κανείς δεν μου υπαγορεύει τι πρέπει να πουλάμε», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ειδικότερα, ερωτηθείς σχετικά με την αντίθεση του Ισραήλ στην πώληση των μαχητικών F-35 στην Τουρκία, ο Τραμπ επέμεινε ότι η χώρα αυτή «ήταν ένας σπουδαίος σύμμαχός μου». Χαρακτηρίζοντας τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ως «φίλο», ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «κανείς δεν μου υπαγορεύει τι πρέπει να πουλάμε και τι όχι».

«Η Τουρκία δεν είναι και πολύ οπαδός του Ισραήλ, ούτε και του Νετανιάχου. Αλλά έχουν φερθεί υπέροχα σε μένα», σημείωσε.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα αυτό το μήνα ότι θα ενέκρινε την πώληση των F-35, αλλά το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενημέρωσε το Κογκρέσο την περασμένη εβδομάδα ότι η Άγκυρα εξακολουθεί να μην πληροί τις προϋποθέσεις για την αγορά τους.

Ο Τραμπ θα ρωτήσει τον Πούτιν αν οι ρωσικοί δορυφόροι βοηθούν το Ιράν

Παράλληλα, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα ρωτήσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν αν οι ρωσικοί δορυφόροι βοηθούν την Τεχεράνη στις επιθέσεις της στη Μέση Ανατολή.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χθες ότι η Ουκρανία έχει καταγράψει ρωσική δορυφορική παρακολούθηση των κρατών του Κόλπου και των αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στην περιοχή, υποστηρίζοντας ότι η Μόσχα έχει βοηθήσει το Ιράν στις επιθέσεις του.

«Θα ρωτήσω τον Πούτιν για αυτό. Θα το μάθουμε», δήλωσε στους δημοσιογράφους εν πτήσει στο Air Force One.

Οι ΗΠΑ «δεν εμπλέκονται» στις μάχες στη Υεμένη

Αναφερόμενος στους Χούθι της Υεμένης, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι ΗΠΑ «συνεργάζονται με τη Σαουδική Αραβία», αλλά προς το παρόν «δεν εμπλέκονται σε αυτή την κατάσταση».

«Όμως, ξέρετε, μπορεί να εμπλακούμε, αν προκύψει κάποιο πρόβλημα», πρόσθεσε.

Οι Χούθι και η Σαουδική Αραβία αντάλλαξαν επιθέσεις τις τελευταίες ημέρες, με τους πρώτους να ανακοινώνουν την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού στα λιμάνια του βασιλείου.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά το αν έχει λάβει κάποια ένδειξη ότι η Σαουδική Αραβία θα υπογράψει τις λεγόμενες Συμφωνίες του Αβραάμ, ο Τραμπ είπε: «Δεν έχουμε συζητήσει για αυτό».

⁠Την Παρασκευή, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα προχωρήσει σε συμφωνία για την πολιτική χρήση της πυρηνικής ενέργειας με τη Σαουδική Αραβία, εκτός αν το βασίλειο ⁠συμφωνήσει στην ομαλοποίηση των σχέσεων με το Ισραήλ.

ΗΠΑ και Ισραήλ «συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό όσον αφορά το Ιράν

Ο ένοικος του Λευκού Οίκου δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ «συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό όσον αφορά το Ιράν».

Ανέφερε ότι υπάρχουν «καλές πιθανότητες να συμβεί κάτι» όσον αφορά τις αμερικανικές συνομιλίες με την Τεχεράνη.

Εξάλλου δήλωσε ότι το Ιράν ζήτησε συνάντηση «μέσω των εκπροσώπων του και απευθείας, και θα συναντηθούμε».

«Αυτή τη στιγμή συζητάμε με το Ιράν», είπε στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας: «Οι συζητήσεις μας είναι θετικές».

Σημείωσε ότι «μπορούν να συμβούν θετικά πράγματα».

«Δεν θα είχαν ζητήσει τη συνάντηση αν τα πηγαίναμε άσχημα. Ο μόνος λόγος που θέλουν να συναντηθούν είναι επειδή τους χτυπάμε πολύ σκληρά», τόνισε ο ΑΜερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν «πολλά πυρομαχικά»

Όσον αφορά τα αποθέματα πυραύλων αναχαίτισης, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν «πολλά πυρομαχικά, διαφόρων τύπων».

Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση Μπάιντεν για την αποστολή όπλων στην Ουκρανία, λέγοντας: «Και γι’ αυτό ενισχύουμε τα αποθέματά μας. Αλλά έχουμε πολλά. Έχουμε επίσης πολλά όπλα μεσαίου επιπέδου. Εννοώ, περισσότερα από όσα θα μπορούσαμε ποτέ να χρησιμοποιήσουμε, ό,τι και να συμβεί».

«Τα Patriot, ειδικότερα, βρίσκονται σε φάση παραγωγής», τόνισε.

Πηγή: skai.gr

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